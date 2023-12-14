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Общество ,  
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Число погибших за год журналистов оказалось минимальным за 20 лет

«Репортеры без границ»: в мире в 2023 году погибли 45 журналистов
При исполнении обязанностей в этом году погибли 45 журналистов. Включая сотрудников СМИ, убитых в секторе Газа вне зависимости от обстоятельств, — 56. Это число оказалось рекордно низким из-за затухания конфликтов в Сирии и Ираке
Фото: Nelson Antoine / Shutterstock
Фото: Nelson Antoine / Shutterstock

В этом году в мире по состоянию к 1 декабря при исполнении своих профессиональных обязанностей погибли 45 журналистов, 521 был задержан по различным основаниям, связанным с их профессиональной деятельностью, говорится в ежегодном обзоре организации «Репортеры без границ».

Если включить в число журналистов, погибших в секторе Газа, вне зависимости от того, занимались ли они на момент гибели своими профессиональными обязанностями, количество погибших сотрудников СМИ вырастет до 56. Несмотря на это, число журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей или в связи с их профессией, оказалось минимальным с 2002 года. Число жертв среди сотрудников СМИ на 16 меньше, чем в 2022 году.

Комитет защиты журналистов (CPJ) 2 декабря оценил число погибших в секторе Газа журналистов в 61.

Снижение числа журналистов, убитых в связи с их работой, организация связывает с улучшением обеспечения безопасности журналистов и окончанием всплесков насилия в Ираке и Сирии, где около 600 сотрудников СМИ были убиты с 2003 по 2022 год. Только в период с 2012 по 2013 год в списке погибших журналистов оказалось 140 человек, в первую очередь убитых в этих странах.

Всего в 2023 году:

  • 23 журналиста были убиты во время репортажей в зонах боевых действий. Большинство из них — 17 — были убиты в ходе войны между Израилем и ХАМАС (13 — непосредственно в секторе Газа).
  • Наибольшее число сотрудников СМИ, задержанных в связи с профессиональной деятельностью, по-прежнему фиксируется в Китае — 121 человек. Это почти четверть (23%) от общего числа журналистов, находящихся в заключении, во всем мире.
  • В тройку стран с наибольшим числом журналистов в заключении попали также Мьянма и Белоруссия. В Белоруссии в места лишения свободы в 2023 году попали 39 сотрудников СМИ (на семь больше, чем в предыдущем году).
  • Пропали без вести 84 журналиста, более трети из них (31) — в Мексике. Во всем мире более половины (43) случаев исчезновения журналистов без вести приходится на Латинскую Америку.

В России в 2023 году были задержаны в связи с исполнением профессиональных обязанностей 28 сотрудников СМИ, подсчитала организация. В их число «Репортеры без границ» включают гражданина США, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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До ареста Гершкович жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.

ФСБ считает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Позже арест несколько раз продлевали. Президент США Джо Байден призывал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес своего журналиста и также призывала немедленно освободить его.

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12 декабря следователи возбудили новое уголовное дело в отношении редактора радиостанции «Радио Свобода» (признана в России иноагентом) Алсу Курмашевой из-за книги «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», которую она выпустила в ноябре прошлого года. Курмашеву в октябре арестовали по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 330.1 УК (неисполнение обязанностей иноагента). Новое обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение «фейков» об армии). По этой статье ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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