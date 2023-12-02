Число погибших в секторе Газа журналистов выросло до 61

С начала войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа погиб минимум 61 журналист, сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ)

«По состоянию на 1 декабря предварительные расследования CPJ показали, что по меньшей мере 61 журналист и работник СМИ оказались среди более чем 16 000 убитых с начала войны 7 октября», — говорится в заявлении.

Больше всего журналистов погибли 7 октября и 18 ноября — шесть и пять человек соответственно. По данным на 1 декабря, всего погибли 54 палестинских журналиста, а также четверо израильских и трое ливанских. Ранения получили 11 представителей СМИ, троих объявили пропавшими без вести.

После возобновления боевых действий в связи с окончанием временного перемирия погибли как минимум трое журналистов — сотрудник иорданского новостного агентства Roya News, палестинец Абдулла Дарвиш; оператор агентства Anadolu, палестинец Монтазер Аль-Саваф; палестинский внештатный журналист Адхам Хассуна. Последний погиб вместе с несколькими членами своей семьи в результате израильского авиаудара, отметили в CPJ.

Кроме того, 19 журналистов были арестованы. Представители СМИ также столкнулись с нападениями, угрозами, кибератаками, цензурой и убийством членов их семей.

«CPJ подчеркивает, что журналисты — это гражданские лица, выполняющие важную работу во время кризиса, они не должны быть мишенью воюющих сторон», — сказал координатор программы CPJ по Ближнему Востоку и Северной Африке Шериф Мансур.

Режим прекращения огня действовал в секторе Газа с 24 ноября до 1 декабря. В 8:06 Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боев, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия. За час до конца действия режима прекращения огня ЦАХАЛ сообщила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета, ее удалось сбить.

За день после прекращения перемирия в секторе Газа погибли 109 человек, еще 100 человек получили ранения, сообщили в Минздраве региона.