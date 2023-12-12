На журналистку «Радио Свобода» завели дело о «фейках» про армию

Алсу Курмашеву из Казани в октябре задержали по делу, связанному со сбором военной информации и иноагентством, теперь против нее завели дело о распространении «фейков» об армии за книгу с заголовком «Нет войне»

Алсу Курмашева (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Против журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (Минюст признал ее иноагентом) Алсу Курмашевой завели еще одно уголовное дело, сообщил РБК источник, близкий к МВД, информацию подтвердил источник в региональном управлении полиции.

Курмашеву в октябре арестовали по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 330.1 УК (неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России). По этой статье ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Арест продлится как минимум до 5 февраля будущего года.

Теперь Курмашеву обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение «фейков» об армии, предусматривает лишение свободы до десяти лет). «Ложная информация» об использовании вооруженных сил в ходе спецоперации на Украине, по версии обвинения, содержалась в ее книге «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», которую она выпустила в ноябре прошлого года в интернет-издании «Idel.Реалии» (признан Минюстом иноагентом). «Татар-информ» пишет, что Курмашева возглавляла издание.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет по Республике Татарстан и к адвокату Курмашевой Эдгару Матевосяну.

Как сообщали «Коммерсантъ Казань» и «Татар-информ», в рамках первого дела Курмашеву подозревают в сборе информации о военной деятельности, которую иностранные источники могли использовать против безопасности России. Речь идет о сведениях о мобилизованных в армию преподавателях одного из вузов в Татарстане. Эту информацию она использовала при подготовке «альтернативных аналитических материалов» и для проведения «дискредитирующих Россию информационных кампаний», считает следствие.

«Татар-информ» передает со ссылкой на источник, что Курмашеву в октябре также осудили за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК), она получила штраф 10 тыс. руб. Издание уточняет, что у Курмашевой были не только российский, но и американский и чешский паспорта. В Чехии она с 1998 года проживала на постоянной основе.