Минздрав рекомендовал россиянам носить маски

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Минздрав рекомендует носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и COVID-19. С рекомендацией выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск, <…> поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах», — сказал чиновник.

Министр считает, что ревакцинация и соблюдение мер предосторожности позволят избежать массового роста заболеваемости.

30 ноября Роспотребнадзор по Калининградской области рекомендовал жителям вернуться к ношению масок в общественных местах из-за роста заболеваемости гриппом, COVID и другими ОРВИ. Ведомство пояснило, что показатель заболеваемости ОРВИ в регионе за неделю увеличился на 14%, а за медицинской помощью с симптомами респираторных заболеваний обратились более 5 тыс. человек.

По данным на 6 декабря, в России за сутки выявлен 5561 новый случай COVID-19, это на 106 человек меньше, чем в предыдущий день, и почти на тысячу, чем 3 декабря. 1471 больной был госпитализирован, 59 зараженных умерли.

Заболеваемость ОРВИ в России продолжает расти, сообщает Роспотребнадзор. За последнюю неделю показатель заболеваемости вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. «Свиной грипп», об активном распространении которого предупредил в конце ноября Мурашко, выявлен уже в 74 субъектах.