Попова сообщила о преобладании в России варианта гриппа 2009 года

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В России среди вирусов гриппа превалирует вариант вируса гриппа А H1N1/09, который относится к вирусам свиного происхождения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента с членами правительства, трансляцию которого вел РБК.

«В Российской Федерации преимущественным является <...> вирус гриппа H1N1/09 <...> это пандемический вариант гриппа 2009–2010 года, он тогда появился первый раз и вызвал пандемию, достаточно тяжелую», — сказала Попова.

Свиной грипп обнаружили в марте 2009 года в Мексике, США и Канаде, там были зарегистрированы первые случаи с летальным исходом. В мае первые случаи заражения выявили в России. В июне того же года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию. О ее окончании ВОЗ заявила в августе 2010 года.

Попова напомнила, что высокая заболеваемость этим вирусом также отмечалась в сезон 2015–2016 годов. По словам главы Роспотребнадзора, российские вакцины полностью способны противостоять этому варианту вируса, он также не изменил своей чувствительности к специфичным к нему лекарствам, которые производятся в России. «Ситуация, вызванная этим вирусом, может быть регулируема», — заключила она.

Попова отметила, что основной вклад в рост заболеваемости населения сейчас вносит именно грипп, так как она увеличилась на 30–35% за неделю. Кроме того, есть и небольшой рост заболеваемости COVID-19 «на уровне 10–11% каждую неделю», добавила она.

Ранее глава Роспотребнадзора говорила, что грипп пришел в Россию в этом году «всерьез». Она также отмечала, что свиным гриппом заражаются в первую очередь дети.