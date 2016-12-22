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В «Победе» допустили введение платы за стаканчики для воды на борту
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В «Победе» допустили введение платы за стаканчики для воды на борту
Общество, 16:06
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В «Победе» допустили введение платы за стаканчики для воды на борту
Взимание платы за пластиковые стаканчики в «Победе» начали обсуждать после того, как суд не позволил авиакомпании сократить число разрешенных к провозу сверх ручной клади предметов. Но пассажиры смогут наливать воду в свою тару
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Победа» ищет возможности снизить свои затраты и обсуждает вопрос о введении платы за пластиковые стаканчики, в которые на борту наливают воду. Об этом РБК рассказал источник в «Победе». О дискуссии с платными стаканчиками для воды на борту самолетов лоукостера знает также источник «РИА Новости».

По словам собеседника РБК, сейчас «Победа» ежемесячно тратит на стаканчики для воды не менее 1 млн руб., а после того, как перевозчик проиграл в суде дело о сокращении перечня разрешенных к провозу в ручной клади вещей, компанию ожидают серьезные дополнительные затраты.

«Все варианты в любом случае приведут к серьезным дополнительным затратам компании. Чтобы нивелировать влияние новых костов на тарифы, обсудили возможность выдавать стаканчики на борту для питьевой воды за 5 руб.», — сказал собеседник РБК.

Он также отметил, что питьевая вода на борту по-прежнему останется бесплатной и наливать ее можно будет в принесенную с собой посуду. ​

РБК запросил комментарий у официального представителя «Победы».

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«Победа» пыталась оспорить в Верховном суде установленное Федеральными авиационными правилами (ФАП) право пассажиров на перевозку в салоне самолета ряда вещей сверх установленного лимита в 5 кг. В этот перечень, в частности, входит рюкзак, вес и габариты которого устанавливаются правилами перевозчика, дамская сумка, букет цветов, верхняя одежда, костюм в портпледе, детское питание для ребенка на время полета, лекарства, костыли, трости, ходунки, товары из Duty Free и др. Ответчиками по делу выступали Минтранс и Минюст.

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Необходимость сократить число разрешенных к перевозке вещей «Победа» аргументировала правилами безопасности. «Мы обратились к производителю, и нам пришел ответ, что на 189 человек (количество пассажиров у лайнеров «Победы». — РБК) возможно разместить ручную кладь только ту, которая соответствует калибратору», — говорил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков во время суда.

Тяжбу авиакомпания проиграла. Верховный суд решил, что пассажиры по-прежнему могут брать с собой на борт разрешенные правилами предметы, посчитав, что аргумент об угрозе безопасности пассажирам является необоснованным.

Авторы: Валерия Комарова, Наталья Демченко.
Теги: «Победа» , тарифы , ручная кладь
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