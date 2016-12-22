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«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
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«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
Бизнес, 14:48
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«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
Глава лоукостера предупредил, что компания может уменьшить габариты допустимой к провозу ручной клади до 10х10х10 см. В конце прошлого года «Победа» установила ограничения в 36x30x27 см
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Авиакомпания «Победа» удивлена решением апелляционной инстанции Верховного суда, отклонившего жалобу на правила перевозки ручной клади, сказал гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, сообщает «РИА Новости».

По словам главы лоукостера, правило, которое пытается оспорить компания, не позволяет обеспечить безопасность полетов.

«Если будет отказ по надзорной жалобе, мы будем вынуждены поменять правила перевоза ручной клади: мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например 10х10х10 см; все остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить», — приводит слова Калмыкова агентство.

Гендиректор «Победы» также добавил, что компания намерена подать надзорную жалобу на новое решение по апелляции.

Спорные правила

С 5 ноября 2017 года в России действуют новые правила провоза багажа и ручной клади в самолетах. В соответствии с ними минимальный вес ручной клади, провозимой бесплатно, составил 5 кг для невозвратных билетов. Однако сверх этой нормы пассажирам позволили бесплатно перевозить другие предметы, включая рюкзак или сумку (габариты устанавливает перевозчик), букет цветов, детское питание, лекарства, трости, кресло-коляски и другое.

В «Победе» сочли, что приказ, установивший новые нормы, противоречит другим нормам Воздушного кодекса: в авиакомпании настаивали, что габариты должны зависеть от типа конкретного самолета.

В п. 133 Федеральных авиационных правил говорится: «В качестве ручной клади принимаются вещи, не содержащие запрещенных к перевозке в салоне воздушного судна веществ и предметов, вес и габариты которых установлены перевозчиком и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна».

В декабре авиакомпания изменила правила перевозки ручной клади и установила ограничения по ее размеру: 36х30х27 см.

Спустя полгода авиакомпания обратилась в Верховный суд, требуя признать нововведения в части ручной клади незаконными. Суд встал на сторону Минтранса, а 20 ноября отклонил и жалобу «Победы» на это решение.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: авиакомпания «Победа» , ручная кладь
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