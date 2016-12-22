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«Победа» подала в суд на разработчика своей новой бизнес-стратегии
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«Победа» подала в суд на разработчика своей новой бизнес-стратегии
Бизнес, 18:37
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«Победа» подала в суд на разработчика своей новой бизнес-стратегии
Речь идет о «дочке» Boston Consulting Group (BCG). Российский лоукостер остался недоволен тем, как подрядчик выполнил свою работу, и требует расторжения контракта через суд
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Победа» обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы против «дочки» международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) — ООО «Бостон Консалтинг Груп», которая была выбрана в качестве подрядчика для разработки новой пятилетней бизнес-стратегии авиаперевозчика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию соответствующего искового заявления.

Претензии российской авиакомпании заключаются в том, что выполненная подрядчиком работа «не несет никакой ценности» для компании. «Победа» просит расторгнуть договор с ООО «Бостон Консалтинг Груп» в судебном порядке.

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В иске указывается, что подрядчик выполнил работы примерно на полгода позже установленного срока. Помимо этого «рекомендованные изменения не применимы к «Победе», поскольку «не проанализированы стоимость внедрения и экономический эффект от реализации услуг, а также не оценено влияние стоимости дополнительных услуг, особенно по багажу, на величину тарифа на авиаперевозку», отмечается в иске.

Еще одна претензия «Победы» связана с тем, что в выполненной работе «отсутствует четко построенная маршрутная сеть с периодом ввода новых направлений и сопутствующих этому расходов», следует из жалобы перевозчика.

Агентство напоминает, что BCG была выбрана «Победой» для подготовки своей новой бизнес-стратегии в ноябре 2017 года по итогам открытого конкурса. В конкурсе также участвовали Bain и McKinsey. Стоимость контракта с BCG составила 58 млн руб.

На момент подготовки материла информации об иске «Победы» к российской «дочке» BCG в картотеке Арбитражного суда Москвы не было. Пресс-секретарь «Бостон Консалтинг Груп» в России Анна Ганеева отказалась комментировать РБК претензию авиакомпании «Победа». «Наша политика запрещает как-либо комментировать подобные вещи», — сказала она.

В конце октября гендиректор «Аэрофлота» («Победа» входит в группу «Аэрофлот») Виталий Савельев представлял президенту России Владимиру Путину новую стратегию развития группы, которая предполагает увеличение пассажиропотока с 50,1 млн в 2017 году до 90–100 млн человек в 2023 году. Лоукостер «Победа», который в 2017 году перевез 4,6 млн человек, согласно стратегии, покажет «очень яркий» темп роста, увеличив число клиентов в пять-шесть раз, до 25–30 млн человек.

Авторы: Мария Бондаренко, Егор Губернаторов.
Теги: «Победа» , Арбитражный суд
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