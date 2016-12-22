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Суд объяснил отказ «Победе» в жалобе на правила перевозки вещей в салоне
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Суд объяснил отказ «Победе» в жалобе на правила перевозки вещей в салоне
Бизнес, 18:17
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Суд объяснил отказ «Победе» в жалобе на правила перевозки вещей в салоне
Верховный суд не нашел причин для удовлетворения жалобы «Победы», пытавшейся добиться отмены нормы, разрешающей пассажирам провозить в салоне самолета кроме ручной клади и другие вещи
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пассажиры имеют право провозить в салоне самолетов свои личные вещи сверх нормы разрешенной ручной клади, это не противоречит обязанности авиаперевозчика обеспечить их безопасное размещение. Об этом говорится в опубликованном во вторник определении апелляционной коллегии Верховного суда (.pdf) по жалобе авиакомпании «Победа», которая пыталась оспорить утвержденные приказом Минтранса правила, разрешающие гражданам провозить в салонах дополнительные вещи помимо ручной клади, например дамские сумки или портфели.

«Довод апелляционной жалобы о том, что право пассажира на провоз в салоне воздушного судна личных вещей, закрепленное в оспоренном положении, вступает в конфликт с обязанностью перевозчика обеспечить их безопасное размещение, является необоснованным», — следует из документа.

Суд не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции, поскольку оно было вынесено «в соответствии с нормами материального и процессуального права».

В России вступили в силу новые правила перевоза багажа и ручной клади
Общество

В ноябре прошлого года вступили в силу поправки в правила провоза багажа в самолетах. В соответствии с ними каждый пассажир имеет право бесплатно провозить (сверх ручной клади, вес которой не может быть больше 5 кг) и другие предметы, например рюкзак или дамскую сумку (их габариты устанавливает перевозчик), букет цветов, детское питание, лекарства, трости, кресло-коляски и прочее.

Авиакомпания «Победа» сочла эти нормы противоречащими положениям Воздушного кодекса. Перевозчик настаивал на том, что габариты вещей должны зависеть от типа конкретного самолета. В декабре «Победа» изменила правила перевозки ручной клади, ограничив ее размеры параметрами 36х30х27 см, а спустя еще полгода обратилась в Верховный суд с требованием признать незаконными нововведения Минтранса. Тем не менее суд встал на сторону ведомства и отклонил жалобу «Победы»​.

«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
Бизнес

В конце ноября глава лоукостера предупредил, что его компания может уменьшить габариты ручной клади до 10х10х10 см из-за решения Верховного суда.

Автор: Анна Трунина.
Теги: авиакомпания «Победа» , провоз багажа , самолеты , Верховный суд
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