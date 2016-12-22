«Победа» не смогла оспорить право пассажира проносить рюкзак в салон

Верховный суд разрешил бесплатно провозить в ручной клади дамские сумочки, рюкзаки, костюм в портпледе и другие вещи. За ограничения их бесплатного провоза в самолете выступал лоукостер «Победа». Но суд встал на сторону Минтранса

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Помимо ручной клади авиапассажиры могут бесплатно брать с собой на борт еще и рюкзаки, дамские сумочки, зонты, костыли и другие вещи, которые указываются в Федеральных авиационных правилах. Такое решение принял Верховный суд во вторник, 7 августа.

В мае лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») обратился в Верховный суд с требованием признать незаконными правила перевозки ручной клади для невозвратных так называемых безбагажных авиабилетов, утвержденные приказом Минтранса в ноябре 2017 года.

Ответчиками по делу выступали Минтранс и Минюст.

По новым правилам авиакомпании могут продавать билеты по безбагажным тарифам (ранее была обязательная бесплатная норма 10 кг), но пассажир может взять с собой бесплатную ручную кладь, вес которой составляет 5 кг. Однако плюс к этому, согласно пункту 135 Федеральных авиационных правил, авиакомпании обязаны бесплатно брать набор вещей из утвержденного перечня. В него входят: рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, дамская сумка, букет цветов, верхняя одежда, костюм в портпледе, детское питание для ребенка на время полета. Кроме того, в перечень включены лекарственные препараты, костыли, трости, ходунки, товары из duty-free, упакованные в запечатанный пластиковый пакет, вес и габариты которых установлены правилами перевозчика, и т. д.

Однако «Победа» выступила против такого подхода. Перевозчик считает, что своим приказом Минтранс возложил на авиакомпании взаимоисключающие обязанности: принимать к перевозке ручную кладь, вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне воздушного судна (пункт 133 ФАП-82), и обязанность принимать к перевозке в качестве ручной клади вещи без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения в салоне воздушного судна, за исключением рюкзака (пункт 135 ФАП-82).

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков в зале суда продемонстрировал вещи, которые согласно установленному пункту 135 ФАП обязательны к перевозке авиакомпанией: портплед, женская сумка, рюкзак, букет цветов, верхняя одежда. В итоге получилась целая куча разрешенных бесплатно к провозу вещей. При этом Калмыков подчеркнул, что обязанность перевозить эти вещи угрожает безопасности полета. «Мы не возражаем против детского питания, а также социальных предметов, таких как костыли и тому подобное, на это мы место в салоне найдем», — сказал он. Калмыков добавил, что в законе нет понятия «женская сумка». «Для кого-то женская сумка это огромный клетчатый челночный баул», — уточнил он.

Представитель Минтранса предложил «не доводить до абсурда» тему с вещами из перечня ФАП 135. Он добавил, что этот перечень будет скорректирован, чтобы устранить противоречия.

Минюст встал на сторону Минтранса насчет провоза ручной клади. Представитель Министерства юстиций также добавил, что норма провоза «сверх нормы» может быть в будущем скорректирована.

На вопрос прокурора о том, на основании чего авиакомпания сделала вывод, что показанные вещи угрожают безопасности, Калмыков пояснил, что там обратились для консультации к производителю самолетов Boeing, которыми пользуется «Победа». «Мы обратились к производителю, и нам пришел ответ, что на 189 человек (количество пассажиров у лайнеров «Победы». — РБК) возможно разместить ручную кладь только ту, которая соответствует калибратору», — отметил он.

В декабре перевозчик уже жаловался на новые правила провоза багажа в Минтранс. По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, министерство не должно предъявлять к авиакомпаниям сервисные требования, в правилах должны быть прописаны только требования по безопасности. При этом «Победа» с 10 декабря ввела собственные правила, запретив пассажирам брать с собой в салон самолета вещи, превышающие по размерам установленную авиакомпанией норму для бесплатной ручной клади 36x30x27 см, даже за дополнительную плату. Изменение правил в авиакомпании объяснили отсутствием места для дополнительного багажа в салонах самолетов.