Дело братьев Магомедовых⁠,
0

Зиявудина Магомедова признали банкротом

Суд в Москве признал банкротом владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова
Сюжет
Дело братьев Магомедовых
Суд признал банкротом Зиявудина Магомедова, который отбывает срок за хищение 11 млрд руб. Иск подала «дочка» ГК «Сумма», бенефициаром которой был осужденный. В этом году суд уже изъял имущество трех связанных с ним предприятий
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара группы «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова, который отбывает срок за хищение 11 млрд руб. на госконтрактах, следует из картотеки инстанции. Его имущество будет реализовано на торгах.

С соответствующим иском в суд обратились «дочка» ГК «Сумма» компания «ГлобалЭлектроСервис» и группа компаний «Инфрастуктура».

«ГлобалЭлектроСервис» суд признал банкротом еще в 2019-м. Эта компания в 2024 году получила подряд на инженерную подготовку участка под стадион «Арена Балтика» в Калининграде, строившийся в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. По версии следствия, при подготовке площадки и строительстве стадиона был завышен объем выполненных работ, сумма ущерба оценивалась в более чем 500 млн руб.

В сентябре 2025-го Мещанский суд Москвы постановил конфисковать в доход государства имущество трех компаний в рамках дела Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова. Так, государству ушли 100% акций АО «СМУ Пэмз» (предприятие в Подольске, занимающееся ремонтом техники), стопроцентные доли в уставном капитале строительной компании ООО «Август групп» и арендной фирме ООО «ГЦ «Чембало» (обе расположены в Крыму), а также комплекс апартаментов в Бахчисарайском районе Крыма.

Суд передал государству три компании по делу братьев Магомедовых
Бизнес
Зиявудин Магомедов

Уголовное дело против братьев Магомедовых было возбуждено в марте 2018 года, в том же году их арестовали. На момент ареста состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в $1,2 млрд, но позже сократилось вдвое.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам строгого режима соответственно и штрафам по 2,5 млн руб. за организацию преступного сообщества и хищение 11 млрд руб. из госконтрактов. Через год Мосгорсуд сократил им сроки на полгода за истечением сроков давности по части эпизодов.

По данным следствия, преступления совершались с 2010 по 2016 год. Похищенные средства были выделены на реконструкцию аэропорта Храброво, поставку электротехнического оборудования для подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, на строительство петербургской «Газпром Арены», железной дороги на участке Кызыл — Курагино, а также федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт». Магомеда Магомедова также признали виновным в незаконном хранении двух пистолетов, найденных при обыске.

После приговора Магомедовым оставшиеся топ-менеджеры «Суммы», по версии следствия, решили обанкротить ее предприятия ради сохранения части активов. Трое юристов взялись за сопровождение процесса. В 2025-м против них возбудили дело об особо крупном мошенничестве из-за вывода более 7 млрд руб.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Зиявудин Магомедов суды банкротства

