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Дело братьев Магомедовых ,  
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Юристов из «Суммы» братьев Магомедовых арестовали за хищение ₽7 млрд

Сюжет
Дело братьев Магомедовых
Подозреваемые после приговора братьям Магомедовым участвовали в процессе банкротства предприятий «Суммы» и смогли вывести более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Основателей консалтинговой компании RBS Ашота Серопяна, Ивана Зеленина и Павла Русецкого обвиняют в особо крупном мошенничестве — хищении более 7 млрд руб. в рамках процедуры банкротства предприятий группы «Сумма» из дела братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщает «Коммерсантъ».

Юристы арестованы, против них заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК, по которой грозит до десяти лет лишения свободы.

В 2017-м Серопян и Зеленин стали руководителями в юридическом департаменте одной из фирм группы «Сумма». Спустя год Магомедовы были арестованы, в 2022-м им вынесли приговор за хищение более чем 11 млрд руб. в составе преступного сообщества, выделенных на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво, на строительство стадионов «Арена Балтика» в Калининграде и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт» и других объектов.

Мосгорсуд в 2023-м смягчил им приговор — срок Зиявудина Магомедова был сокращен с 19 до 18,5 лет колонии строгого режима, Магомеду Магомедову — с 18 до 17,5 лет колонии. Магомедовы не признали вину.

После приговора Магомедовым оставшиеся топ-менеджеры «Суммы», по версии следствия, решили обанкротить ее предприятия ради сохранения части активов. Трое юристов — фигурантов дела взялись за сопровождение процесса. Вопреки интересам кредиторов, в том числе Агентства по страхованию вкладов и ФНС, общая сумма требований которых превышает 10 млрд руб., подозреваемые успели вывести на счета подконтрольных им фиктивных организаций и обналичить более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».

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По данным «Ъ», юристы также проходят фигурантами дела о покушении на мошенничество на несколько миллиардов при банкротстве застройщика. В 2020-м несостоятельной стала компания «Премьер-инвест», строившая два многоэтажных дома в Подольске, они должны были перейти Фонду развития территорий (ФРТ). Основатели RBS представляли интересы застройщика в суде и при реальной стоимости объекта 1,5 млрд руб. намеревались получить за него 3,5 млрд руб. В рамках судебных тяжб «Премьер-инвеста» с ее головной компанией «Премьер-холдинг» (тоже стала банкротом) юристы рассчитывали завладеть еще как минимум 2 млрд руб., отмечает «Ъ». Получить средства им не удалось.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов «Сумма» хищение юристы
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