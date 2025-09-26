Суд передал государству три компании по делу братьев Магомедовых

Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мещанский суд Москвы постановил конфисковать в доход государства имущество трех компаний в рамках дела бывшего совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Так, государству ушли 100% акций АО «СМУ Пэмз» (предприятие в Подольске, занимающееся ремонтом техники), 100-процентные доли в уставном капитале строительной компании ООО «Август групп» и арендной фирме ООО «ГЦ «Чембало» (обе расположены в Крыму), а также комплекс апартаментов в Бахчисарайском районе Крыма.

РБК обратился за комментарием в Мещанский суд Москвы

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам строгого режима и штрафам по 2,5 млн руб. за организацию преступного сообщества и хищение 11 млрд руб. из госконтрактов на различные инфраструктурные проекты в России с 2010 по 2016 год.

В декабре 2023 года Мосгорсуд сократил братьям сроки на полгода из-за истечения сроков давности по части эпизодов. Защита подсудимых просила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, но в июне второй кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года, в том же году братьев Магомедовых арестовали. На момент ареста состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в $1,2 млрд, позже сократилось вдвое.