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Дело братьев Магомедовых ,  
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Кассационный суд утвердил приговор братьям Магомедовым

Сюжет
Дело братьев Магомедовых
В 2022-м совладельцев группы «Сумма» приговорили к 19 и 18 годам строгого режима. Через год Мосгорсуд смягчил бизнесменам наказание. В кассационной жалобе адвокаты просили отменить приговор Магомедовым, но суд оставил его в силе
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор совладельцам группы компаний «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, осужденным за хищение при реализации госпроектов 11 млрд руб. Кассационные жалобы были оставлены без удовлетворения. Защита подсудимых просила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Однако суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены принятого ранее решения, передает корреспондент РБК.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима и дополнительно назначил каждому штраф в размере 2,5 млн руб. Другие фигуранты дела получили существенно меньшие сроки. Глава компании «Интекс» Артур Максидов и бывший директор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков получили по 12 лет. Бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов получил десять лет колонии общего режима и штраф 1 млн руб. Генеральный директор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров получил семь лет общего режима и штраф 700 тыс. руб. На прениях прокурор запрашивал Магомедовым более 20 лет лишения свободы, а другим подсудимым — от восьми до 18 лет.

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На оглашение приговора у тройки судей во главе с Олесей Менделеевой ушла неделя. Суд установил, что Магомедовы вместе с руководителями компаний, входивших в структуру «Суммы», организовали преступное сообщество «для систематического совершения на территории России хищения денежных средств», выделяемых на реализацию различных проектов. С 2010 по 2016 год по госконтрактам и договорам было похищено около 11 млрд руб. Эти средства были выделены на реконструкцию аэропорта Храброво, поставку электротехнического оборудования для подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, строительство калининградского стадиона «Арена Балтика» и петербургской «Газпром Арены», железной дороги на участке Кызыл — Курагино, а также федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт». Магомеда Магомедова также признали виновным в незаконном хранении двух пистолетов, найденных при обыске.

В декабре 2023 года из-за истечения срока давности по двум эпизодам мошенничества и хищения Мосгорсуд на полгода сократил братьям наказание и назначил Зиявудину Магомедову 18 с половиной лет, а Магомеду Магомедову — 17 с половиной. Роман Грибанов, получивший десять лет колонии строгого режима, был освобожден из колонии, а Юрий Петров отпущен в связи с отбытием наказания.

Уголовное дело против Магомедовых возбудили 29 марта 2018 года, хотя расследование отдельных эпизодов началось еще в декабре 2014-го. Спустя несколько дней Тверской суд Москвы отправил предпринимателей под стражу. С просьбой отпустить подсудимых из СИЗО обращались бывший глава Ингушетии Руслан Аушев и миллиардер Геннадий Тимченко, а также чемпионы мирка по хоккею Александр Якушев и Алексей Касатонов. Суд принял их поручительства, но отказался избрать подсудимым более мягкую меру пресечения. На дату ареста журнал Forbes оценивал состояние Зиявудина Магомедова в $1,2 млрд. Через год оно сократилось вдвое — до $550 млн. Магомедовы отказались признать вину и назвали обвинения в свой адрес абсурдными.

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Зиявудин Магомедов Магомед Магомедов кассационная жалоба кассация уголовное дело хищения из бюджета Группа «Сумма»
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Бизнес
Мосгорсуд смягчил приговор братьям Магомедовым по делу о хищении ₽11 млрд
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Суд приговорил братьев Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы
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