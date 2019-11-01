Суд признал банкротом компанию из группы «Сумма» братьев Магомедовых

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 12:29
Билалова в США отпустили под залог Общество, 18:43 «Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза» Экономика, 18:43 Чек-лист: готов ли ваш автомобиль к зимнему сезону РБК и Dunlop, 18:38 SuperJet с отказавшим двигателем сел в Тюмени Общество, 18:24 Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA Спорт, 18:19 Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории Общество, 18:14 Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники Бизнес, 18:11 Куплю недорого: во что вкладываются инвесторы недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 18:09 СК сообщил о розыске четверых участников перестрелки в Ростовской области Общество, 18:01 Глава «Объединенных медицинских систем» сообщил об обысках в компании Общество, 18:00 Суд признал банкротом компанию из группы «Сумма» братьев Магомедовых Общество, 17:58 Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тыс. руб. по закону об иноагентах Общество, 17:57 Минэк объяснил идею перевести банки и ТЭК на российский софт и «железо» Технологии и медиа, 17:57 Суд не нашел нарушений в действиях организатора концерта «Ленинграда» Общество, 17:55
Дело братьев Магомедовых ,  
0 
Суд признал банкротом компанию из группы «Сумма» братьев Магомедовых

Арбитражный суд Москвы признал банкротом входящую в группу компаний «Сумма» «Глобалэлектросервис», передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

В отношении компании-должника открыли конкурсное производство сроком в шесть месяцев. Суд также утвердил исполняющего обязанности конкурсного управляющего «Глобалэлектросервиса». Процедура банкротства была начата в августе 2018 года, тогда суд ввел в отношении компании наблюдение.

Как сообщил в зале суда представитель временного управляющего «Глобалэлектросервиса», по итогам первого собрания кредиторов, прошедшего 14 октября, не удалось принять решение о дальнейшей процедуре банкротства после завершения наблюдения. По данным «РИА Новости», на момент собрания в реестре требований значились требования 54 кредиторов, их общая сумма составляет более 15 млрд руб. Крупнейшие кредиторы компании — ООО «Инвестор» (около 7,7 млрд руб.) и Агентство по страхованию вкладов (порядка 2,7 млрд руб.).

В ноябре прошлого года временный управляющий компании подал иск о взыскании 17,1 млрд руб. с владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и еще 14 физических и юридических лиц. Суд пока не начал рассмотрение этого иска по существу.

Братьев Магомедовых арестовали в марте 2018 года. Им вменяют несколько эпизодов мошенничества, ущерб по которым оценивается в размере до 11 млрд руб., и создание организованного преступного сообщества. Фигуранты дела не считают себя виновными.

В 2014 году «дочка» группы компаний «Сумма» «Глобалэлектросервис» получила подряд на инженерную подготовку участка под стадион «Арена Балтика» в Калининграде, строившийся в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. По версии следствия, при подготовке площадки и строительстве стадиона был завышен объем выполненных работ, сумма ущерба оценивается в более чем 500 млн руб.

Теги: Зиявудин Магомедов, «Сумма»
Материалы по теме
СК проверит заявление осужденного за убийство зампреда ЦБ на Магомедовых
Общество
Адвокат сообщила об окончании следственных действий по делу Магомедовых
Общество
По делу братьев Магомедовых подали иск на 17 млрд руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter