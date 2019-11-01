Суд признал банкротом компанию из группы «Сумма» братьев Магомедовых

Арбитражный суд Москвы признал банкротом входящую в группу компаний «Сумма» «Глобалэлектросервис», передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

В отношении компании-должника открыли конкурсное производство сроком в шесть месяцев. Суд также утвердил исполняющего обязанности конкурсного управляющего «Глобалэлектросервиса». Процедура банкротства была начата в августе 2018 года, тогда суд ввел в отношении компании наблюдение.

Как сообщил в зале суда представитель временного управляющего «Глобалэлектросервиса», по итогам первого собрания кредиторов, прошедшего 14 октября, не удалось принять решение о дальнейшей процедуре банкротства после завершения наблюдения. По данным «РИА Новости», на момент собрания в реестре требований значились требования 54 кредиторов, их общая сумма составляет более 15 млрд руб. Крупнейшие кредиторы компании — ООО «Инвестор» (около 7,7 млрд руб.) и Агентство по страхованию вкладов (порядка 2,7 млрд руб.).

В ноябре прошлого года временный управляющий компании подал иск о взыскании 17,1 млрд руб. с владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и еще 14 физических и юридических лиц. Суд пока не начал рассмотрение этого иска по существу.

Братьев Магомедовых арестовали в марте 2018 года. Им вменяют несколько эпизодов мошенничества, ущерб по которым оценивается в размере до 11 млрд руб., и создание организованного преступного сообщества. Фигуранты дела не считают себя виновными.