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Кабмин не поддержал проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

«Известия»: правительство не поддержало проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Документ в конце августа внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Как пояснили в правительстве, реализация предлагаемых изменений приведет к росту дополнительных расходов, источники на погашение которых в законопроекте не определены
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Правительство России не поддержало законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года, внесенный фракцией ЛДПР. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заключение кабмина.

Документ в конце августа внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР. Законопроектом предлагается с 1 января 2023 года провести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат. «Мы считаем абсолютно несправедливым, что в пенсионном законодательстве прописана норма, по которой работающий пенсионер получает пенсию без учета индексации», — отмечал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Как выяснили «Известия», в заключении кабина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко указывается, что целевое назначение страховой пенсии — компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. «Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», — сказано в документе. А в случае прекращения трудовой деятельности суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней начисляются с учетом всех индексаций, имевших место в период их работы.

По данным ПФР на 1 января 2022 года, численность работающих пенсионеров в России составила свыше 8,5 млн человек, из них 7,3 млн — получатели страховой пенсии по старости.

Кабмин также отмечает, что реализация предлагаемых изменений приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств и к дополнительным расходам средств федерального бюджета из-за увеличения общей суммы индивидуального пенсионного коэффициента получателей страховой пенсии.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация этих положений потребует выделения дополнительных ассигнований в 2023 году в размере 538 млрд рублей. «Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, — говорится в заключении кабинета министров. — С учетом изложенного законопроект правительством не поддерживается».

В то же время Нилов сообщил «Известиям», что партия готова назвать необходимые источники финансирования для решения этого вопроса.

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Количество пенсионеров на учете в Пенсионном фонде России (с будущего года он будет объединен с Фондом социального страхования) на 1 января 2022 года составило чуть более 42 млн, по сравнению с 2021 годом снизившись почти на 1 млн. Это максимальное снижение с начала 1990-х.

В 2022-м страховые пенсии неработающим россиянам индексировали дважды: сначала с 1 января (указ был подписан в конце января, прибавку выплатили сразу за два месяца) на 8,6%, а затем с 1 июня — на 10%. После последнего увеличения средняя пенсия выросла до 19 360 руб.

В 2023 году власти запланировали проиндексировать пенсии еще на 4,8%, ее среднегодовой размер к концу года должен составить 21 862 руб. В 2024-м величина индексации будет меньше — 4,6%. В 2025-м планируются две индексации: на 4% с 1 февраля и на 3,6% с 1 апреля.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
правительство пенсии индексация пенсионеры
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