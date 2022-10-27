Минтруд сообщил, как намерен бороться с ошибками при начислении пенсий

Замглавы Минтруда пояснил, как там намерены бороться с ошибками при начислении пенсий

Замглавы министерства отметил, что работа с жалобами при начислении пенсий ставится на жесточайший контроль ПФР, а вскоре появится программа по работе с территориальными органами, которая позволит выявлять системные ошибки

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минтруд в рамках Социального фонда разработает специальную программу по работе с территориальными пенсионными органами, чтобы выявлять ошибки при начислении пенсий и своевременно реагировать, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает корреспондент РБК.

На заседании Госдумы с соответствующим вопросом к Пудову обратился председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он обратил внимание на массовые ошибки при начислении пенсий и уточнил, намерен ли Фонд пенсионного и социального страхования менять свою работу с кадрами и «делать работу над ошибками». «Потому что и так мы не индексируем пенсию работающим пенсионерам, люди получают недостаточно высокие пенсии, да и при этом их еще назначают не сразу из-за ошибок Пенсионного фонда, по два, по три и более лет люди живут без пенсий и потом через суды приходится это менять. Как вы планируете менять свою работу?» — задался вопросом Гартунг.

«В рамках Социального фонда мы планируем формирование такой программы работы с территориальными органами, чтобы у нас одним из ключевых элементов как внутренних, так и внешних проверок были вопросы, связанные с назначением пенсий. Это крайне важная, социально чувствительная тема <…>. Мы будем вместе с вами утверждать в том числе отчеты о реализации этих проверок», — заявил в ответ Прудов.

Работа с жалобами сейчас ставится на «жесточайший контроль» органов ПФР, и если они выявляют ошибку, которая имеет признак системности, сведения о ней тут же доводятся до всех территориальных подразделений. «Она является основанием для проверок контрольно-ревизионных органов территориальных органов и центрального аппарата, и мы считаем, что мы сможем минимизировать [число ошибок]», — пообещал замминистра.

Количество пенсионеров на учете в Пенсионном фонде России (с будущего года он будет объединен с Фондом социального страхования) на 1 января 2022 года составило чуть более 42 млн, по сравнению с 2021 годом снизившись почти на 1 млн. Это максимальное снижение с начала 1990-х.

В 2022-м страховые пенсии неработающим россиянам индексировали дважды: сначала с 1 января (указ был подписан в конце января, прибавку выплатили сразу за два месяца) на 8,6%, а затем с 1 июня — на 10%. После последнего увеличения средняя пенсия выросла до 19 360 руб.

В 2023 году власти запланировали проиндексировать пенсии еще на 4,8%, ее среднегодовой размер к концу года должен составить 21 862 руб. В 2024-м величина индексации будет меньше — 4,6%. В 2025-м планируются две индексации: на 4% с 1 февраля и на 3,6% с 1 апреля.