Врачи сообщили о ранениях пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Все пострадавшие при стрельбе в строительном колледже Благовещенска получили множественные огнестрельные ранения, сообщили РБК в минздраве Амурской области.

Двух 17-летних пострадавших госпитализировали в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второй поступил в больницу в состоянии средней тяжести. Как сообщил глава областной детской клинической больницы Владимир Дудкин, один из поступивших в эту больницу получил повреждения шеи, затылочной области и левого надплечья. «У второго ребенка — огнестрельное ранение таза, ягодичной области», — сообщил он (цитата по ТАСС). Обоих прооперировали. Одного после операции перевели в отделение реанимации, второго — в отделение политравмы.

Третьего пострадавшего — 20-летнего студента колледжа — доставили в первую Благовещенскую городскую больницу, где прооперировали и также поместили в реанимацию, сообщили в областном минздраве РБК. Главный врач городской больницы Благовещенска сообщил ТАСС, что этот пострадавший также получил ранение ягодичной области.

Утром 14 ноября один из студентов строительного колледжа Благовещенска пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам. В результате один из них погиб на месте, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Полиция заблокировала нападавшего в аудитории, после чего он покончил с собой.