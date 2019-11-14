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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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СК предостерег СМИ от недостоверных публикаций о стрельбе в Благовещенске
По данным следствия, публикации недостоверных сведений могут нанести вред участникам уголовного производства, в том числе потерпевшим в результате трагедии
Фото: Елена Тимошенко / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) предостерег средства массовой информации от публикаций недостоверной информации о стрельбе в колледже в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, публикации недостоверных сведений могут нанести вред участникам уголовного производства, в том числе потерпевшим, а также сформировать у граждан неверные представления о трагедии. «Достоверная информация о ходе расследования может исходить от следственных органов», — говорится в сообщении.

Общество
Стрельба в строительном колледже Благовещенска. Главное

В четверг, 14 ноября, в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу по своим однокурсникам. В результате инцидента погибли два студента, еще трое получили ранения. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством.

СК возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Для оказания помощи в расследовании в Благовещенск направили сотрудников Главного управления криминалистики СКР.

По версии МВД, предварительной причиной стрельбы является конфликт между студентами. Очевидцы трагедии рассказали, что студент беспрепятственно прошел в колледж с ружьем, зашел в аудиторию, откуда выставил учителя, после чего открыл стрельбу.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Благовещенск, СКР, стрельба
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