СК предостерег СМИ от недостоверных публикаций о стрельбе в Благовещенске

СК предостерег СМИ от недостоверных публикаций о стрельбе в Благовещенске

По данным следствия, публикации недостоверных сведений могут нанести вред участникам уголовного производства, в том числе потерпевшим в результате трагедии

Фото: Елена Тимошенко / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) предостерег средства массовой информации от публикаций недостоверной информации о стрельбе в колледже в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, публикации недостоверных сведений могут нанести вред участникам уголовного производства, в том числе потерпевшим, а также сформировать у граждан неверные представления о трагедии. «Достоверная информация о ходе расследования может исходить от следственных органов», — говорится в сообщении.

В четверг, 14 ноября, в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу по своим однокурсникам. В результате инцидента погибли два студента, еще трое получили ранения. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством.

СК возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Для оказания помощи в расследовании в Благовещенск направили сотрудников Главного управления криминалистики СКР.