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СМИ опубликовали видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места стрельбы в строительном колледже в Благовещенске.

На кадрах видны бегущие люди, а также полицейские машины.

Ранее СМИ сообщили, что утром 14 ноября один из учащихся строительного колледжа в Благовещенске устроил стрельбу. По данным «РИА Новости», погиб один человек, еще трое пострадали, включая двоих подростков и одного мужчину.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, стрельбу ученик открыл после того, как его удалили из аудитории за опоздание. По другой версии, во время занятий студент 4-го курса вышел из аудитории в туалет, а вернулся уже с оружием и начал стрелять по одногруппникам. Всего он сделал пять выстрелов.

Теги: Благовещенск, стрельба
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