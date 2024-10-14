Вильфанд назвал срок окончания бархатного сезона на курортах Черного моря
В середине текущей недели на черноморском побережье России завершится бархатный сезон, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с РБК.
По его словам, неделя началась с комфортной температуры плюс 20–22 градуса, но на юг начнут приходить воздушные массы с севера. По его словам, в Краснодаре в среду температура днем не будет достигать плюс 20 градусов, ночью будет плюс 6–7 градусов, к концу недели — еще ниже.
«Сочи, черноморское побережье, ночные температуры там, конечно, еще долго будут от 10 до 13 градусов. Но днем все равно понижение температуры более плавное. Вот завтра еще 21–23 градуса, в среду 20–22, а начиная с четверга температура будет ниже 20-градусной отметки», — отметил Вильфанд.
По его словам, во второй половине недели температура воды на черноморском побережье будет выше температуры воздуха на 3–4 градуса, плюс 21–22. Бархатный сезон, по словам синоптика, это когда температура воды и воздуха примерно равны и их значения комфортны. «Это означает, что уже вот все, фактически с середины этого месяца заканчивается бархатный сезон», — сказал Вильфанд.
В Крыму — аналогичная тенденция, указал синоптик. В Симферополе, по его словам, со среды будет плюс 13–15 градусов до конца недели, ночью плюс 5–6 градусов.
«В приморских городах ситуация немножко другая. Там ночные температуры тоже будут еще около 9–10 градусов. Но днем точно температура понижается: со среды до 16 градусов, и затем уже вся вторая половина недели — 14–15 градусов», — сообщил Вильфанд.
В Центральную Россию вслед за аномально теплым сентябрем (в Москве он стал самым теплым за 150 лет наблюдения) пришло похолодание. В столице 14 октября выпал первый снег. В регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья, по прогнозу Вильфанда, на этой неделе ожидаются ночные заморозки вплоть до минус 10 градусов.
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