Сентябрь в Москве стал самым теплым за 150-летнюю историю наблюдений

Синоптики предупреждали, что сентябрь будет теплым и без «малейшего намека на дожди». Несмотря на то что месяц еще не закончился, уже можно назвать его самым теплым с 1874 года, со среднемесячной температурой — плюс 18 градусов

Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Сентябрь 2024 года стал самым теплым в Москве за 150 лет наблюдений, сообщил заместитель директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Юрий Варакин.

«Сентябрь побил рекорд. Несмотря на то что сегодня 24 сентября, поверьте, он будет самым теплым по среднемесячной температуре в Москве за все почти 150 лет», — сказал он.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил РБК, что среднемесячная температура воздуха в сентябре составила плюс 18 градусов. «И второй момент: одновременно будет рекорд по отсутствию осадков, потому что предыдущий рекорд в сентябре 2023 года, там только 8 мм осадков, сейчас по нулям», — добавил он. Несмотря на небольшие осадки, которые ожидаются ближе к выходным, рекорд сохранится, заверил синоптик.

Ранее Шувалов рассказывал, что сентябрь будет теплым и без «малейшего намека на дожди».

Специалист прогностического центра «Фобоса» Евгений Тишковец накануне сообщил, что ночь с 22 на 23 сентября стала самой холодной в сезоне. На метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 2,2 градуса, в Бутово — минус 0,1 градуса. В области холоднее всего было в поселке Черусти, где температура воздуха опустилась до минус 4,1 градуса.

В этом месяце также был установлен температурный рекорд — 13 сентября стало самым теплым днем в столице за 75 лет метеонаблюдений. Тогда воздух прогрелся до плюс 26 градусов — эта температура на 1,9 градуса выше, чем в тот же день 1998 года.