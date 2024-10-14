В Москве из-за снегопада начали падать деревья

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В Москве из-за снегопада повалило несколько деревьев, сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

«Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — говорится в сообщении.

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

По данным SHOT, в районе Бирюлево Западное на юге столицы дерево упало на девушку, в результате она получила травму головы. Телеграм-канал также опубликовал фотографии с автомобилями, на которые повалило большие ветви.

Днем 14 октября в Москве выпал первый снег. С утра в городе наблюдались дождь и град, которые затем перешли в снегопад.

В связи с погодными условиями в столице был приостановлен прокат электросамокатов. В мэрии пояснили, что поездки на них в снег могут быть опасны. Дептранс уточнил, что сервисы аренды самокатов поставили поездки на паузу до улучшения погоды.

По прогнозу синоптиков, снегопад в Москве продолжится всю ночь. На следующий день, 15 октября, ожидается потепление до 7 градусов.