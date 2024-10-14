 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве из-за снегопада начали падать деревья

В Москве из-за снегопада начали падать деревья
Video

В Москве из-за снегопада повалило несколько деревьев, сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

«Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья», — говорится в сообщении.

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

По данным SHOT, в районе Бирюлево Западное на юге столицы дерево упало на девушку, в результате она получила травму головы. Телеграм-канал также опубликовал фотографии с автомобилями, на которые повалило большие ветви.

Первый снегопад в Москве. Фотогалерея
Фотогалерея 

Днем 14 октября в Москве выпал первый снег. С утра в городе наблюдались дождь и град, которые затем перешли в снегопад.

В связи с погодными условиями в столице был приостановлен прокат электросамокатов. В мэрии пояснили, что поездки на них в снег могут быть опасны. Дептранс уточнил, что сервисы аренды самокатов поставили поездки на паузу до улучшения погоды.

По прогнозу синоптиков, снегопад в Москве продолжится всю ночь. На следующий день, 15 октября, ожидается потепление до 7 градусов.

Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Блогера Михаила Литвина арестовали за драку

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва снегопад снег деревья непогода
Материалы по теме
В Москве из-за снегопада отключили прокат электросамокатов
Общество
Как Москва встретила первый снег. Видео
Общество
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в октябре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 17:35
Дипломатов в посольстве России в Норвегии сократили по требованию ОслоПолитика, 22:56
Основательницу «Русского продукта» потребовали приговорить к 20 годамОбщество, 22:52
Минфин поднимет акциз на сладкую газировку без снижения порога по сахаруБизнес, 22:44
В Архангельске мужчина разгромил автобус и распылил в нем огнетушительОбщество, 22:41
Данные об убийстве повесившей флаг России в Одессе оказались фейкомПолитика, 22:15
Вильфанд назвал срок окончания бархатного сезона на курортах Черного моряОбщество, 22:05
«Спартак» без Жамнова разгромно проиграл «Динамо» в московском дерби КХЛСпорт, 21:59
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Москве из-за снегопада начали падать деревьяОбщество, 21:54
Зеленский заявил о пяти днях атак на оборону ВСУ в Курской областиПолитика, 21:50
В Ленобласти средства на праздники перенаправят на нужды военной операцииПолитика, 21:43
Зеленский заявил о включении КНДР в конфликт на стороне РоссииПолитика, 21:33
МИД посоветовал Южной Корее серьезно отнестись к предупреждениям КНДРПолитика, 21:17
Как Маврикий стал для Индии главным иностранным инвесторомОтрасли, 21:11
Минфин определился с налогами по замещенным евробондамФинансы, 21:04