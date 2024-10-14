Вильфанд сообщил о морозных ночах в ряде регионов России

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В некоторых российских регионах в начале недели ожидается похолодание до минусовой температуры, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В частности, в северной части Якутии ночью температура может опуститься до минус 11–16 градусов. На юге Красноярского края и в Хакасии ожидается гололедица, в Бурятии и Забайкалье по ночам температура понизится от минус 7 до минус 13 градусов.

В темное время суток до -8°C понизится температура в Приволжском и Уральском федеральных округах. В Свердловской, Курганской, Челябинской областях по ночам ожидаются морозы до 9 градусов ниже нуля.

«И даже в обычно самых теплых регионах — в Самарской, Ульяновской, Пензенской областях — ночные температуры опустятся до -5°C, днем ожидается 5–10 градусов», — сообщил Вильфанд.

В Кировской области прогнозируют до -6°C ночью и днем до 10°C, похожие температурные показатели ожидаются в Оренбургской области и Башкирии. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае температура может опуститься до 10°C ниже нуля.

В начале октября Вильфанд сообщил, что снег уже покрыл около 40–45% территории России. Как уточнил синоптик, зима наступила в северных, центральных регионах Дальнего Востока — Чукотке, Магаданской области, а также на севере Хабаровского края. В Якутии выпало до 22–23 см снега.

Позднее синоптик отметил, что водителям в Приволжском федеральном округе следует в связи с приближающимися холодами поменять летнюю резину на своих автомобилях на зимнюю.