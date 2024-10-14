Вильфанд сообщил о морозных ночах в ряде регионов России
В некоторых российских регионах в начале недели ожидается похолодание до минусовой температуры, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В частности, в северной части Якутии ночью температура может опуститься до минус 11–16 градусов. На юге Красноярского края и в Хакасии ожидается гололедица, в Бурятии и Забайкалье по ночам температура понизится от минус 7 до минус 13 градусов.
В темное время суток до -8°C понизится температура в Приволжском и Уральском федеральных округах. В Свердловской, Курганской, Челябинской областях по ночам ожидаются морозы до 9 градусов ниже нуля.
«И даже в обычно самых теплых регионах — в Самарской, Ульяновской, Пензенской областях — ночные температуры опустятся до -5°C, днем ожидается 5–10 градусов», — сообщил Вильфанд.
В Кировской области прогнозируют до -6°C ночью и днем до 10°C, похожие температурные показатели ожидаются в Оренбургской области и Башкирии. В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае температура может опуститься до 10°C ниже нуля.
В начале октября Вильфанд сообщил, что снег уже покрыл около 40–45% территории России. Как уточнил синоптик, зима наступила в северных, центральных регионах Дальнего Востока — Чукотке, Магаданской области, а также на севере Хабаровского края. В Якутии выпало до 22–23 см снега.
Позднее синоптик отметил, что водителям в Приволжском федеральном округе следует в связи с приближающимися холодами поменять летнюю резину на своих автомобилях на зимнюю.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов