Первый снегопад в Москве. Фотогалерея
В Москве выпал первый снег, с утра в городе наблюдался дождь, который потом перешел в снегопад, в области местами наблюдаются метели. По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится ночью, а завтра потеплеет до 7 градусов выше нуля. Кадры с заснеженной Москвой — в фотогалерее РБК.
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