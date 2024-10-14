Первый снегопад в Москве. Фотогалерея

В Москве выпал первый снег, с утра в городе наблюдался дождь, который потом перешел в снегопад, в области местами наблюдаются метели. По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится ночью, а завтра потеплеет до 7 градусов выше нуля. Кадры с заснеженной Москвой — в фотогалерее РБК.