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Онищенко предложил изучить квадробинг

Академик РАН Геннадий Онищенко предложил изучить квадробинг
Онищенко отказался считать квадробинг психическим заболеванием. Он отметил, что это направление нуждается в дальнейшем исследовании, и предложил коллегам «поизучать» его
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии, это направление нуждается в дальнейшем изучении, заявил академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко в ходе видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС».

«Сказать, что это (квадробинг. — РБК) психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то. Потакать таким вещам, так унижать свое дитя, наверное, я бы не стал», — сказал академик и предложил коллегам «поизучать» этот вопрос.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это вид активности, когда люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Люди во время занятий квадробикой используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны.

Квадробика зародилась в Японии, но как субкультура развилась в США. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от семи до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.

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Фото:Yulia Mazhan / Fotodom / Shutterstock

В Госдуме сейчас обсуждается предложение лишать родительских прав и привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, чьи дети стали увлекаться квадробикой. В начале октября депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») рассказала, что парламентарии начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». По ее словам, отвечать за это должны не дети и их родители, а те, кто «навязывает информацию», вызывающую интерес к квадробике, делают ее «популярной, привлекательной».

Детский психиатр и психотерапевт Антонина Перекрестова в разговоре с РБК отмечала, что, если ребенок младшего школьного возраста «побегает в маске в парке», это вполне нормально, но если дети старшего возраста проводят в масках свободное время, собираются в группы — это «уже девиация».

«Хорошо, если ребенок поиграет месяц-два и переключится сам или с родителями на более полезные развивающие занятия. Если нет, родителям стоит обратить внимание, есть ли у ребенка возможность выразить себя в творчестве, улучшить успехи в учебе, обсудить с детским психологом и психиатром психологическое состояние ребенка. Здесь вероятны неврозы, психотравмирующие ситуации, тревожно-депрессивные расстройства, расстройства адаптации», — сказала она.

В Кремле подчеркивали, что не вмешиваются в дискуссию о квадроберах, и этой темы нет на повестке дня президентской администрации.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
квадроберы Геннадий Онищенко РАН Исследование
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