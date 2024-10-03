 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Депутаты разошлись во мнениях относительно мер к родителям квадроберов

Депутат Буцкая не согласилась с Колуновым из-за родителей детей-квадроберов
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая не согласилась с мерами, предложенными другим депутатом Думы Сергеем Колуновым относительно родителей, поощряющих детей-квадроберов. О своей позиции она рассказала РБК.

Колунов предложил лишать родительских прав и привлекать к административной и уголовной ответственности тех, чьи дети стали увлекаться квадробикой. Так он отреагировал на видео, где жительница Омска выгуливала своего сына на поводке. Ребенок бегал на четвереньках, изображая собаку. Колунов потребовал запретить квадробику в России.

По словам Буцкой, это не первое такое предложение. Она отметила, что поиски того, как бороться с квадробикой на законодательном уровне, уже идут, но не с точки зрения наказания родителей.

«Потому что штраф в 500 руб., даже если мы его повысим до 5 тыс. руб., для семей в сложной жизненной ситуации, которые получают государственные пособия, — это точно будет минус еда в холодильнике, а поменяется ли что-то в мировоззрении родителей — еще вопрос», — отметила Буцкая. Она предложила зайти с ограничения доступа к информации.

Что такое квадробика: спорт это или нет
Life
Фото:Melnikov Dmitriy/Shutterstock

«И каждый такой случай, когда мы видим какое-то нечеловеческое поведение родителей, когда он ведет ребенка на поводке, а рядом бежит собака, требует отдельного изучения, в том числе правоохранительных органов», — добавила депутат. По ее словам, стоит понять, откуда берутся эти ролики. «Совершенно не удивлюсь, если это окажется либо какая-нибудь игра, либо какие-нибудь съемки, либо это блогеры что-то там изображают», — отметила Буцкая.

«В таком виде, в котором об этом говорит депутат Колунов, в таком виде нет, не поддерживаю. Каждый такой случай требует отдельного разбирательства», — подчеркнула депутат. Она добавила, что поддержит обращение в прокуратуру по поводу этого видеоролика.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Люди во время занятий квадробикой используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны.

Квадробика зародилась в Японии, но как субкультура развилась в США. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от семи до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.

В сентябре в Совете Федерации уже предлагали запретить молодежную субкультуру квадроберов. Представитель Ярославской области Наталия Косихина подчеркнула, что такие субкультуры «не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать».

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
квадроберы Госдума Татьяна Буцкая новости лишение родительских прав
Материалы по теме
В Госдуме предложили наказывать родителей детей-квадроберов
Общество
Детский омбудсмен призвала отреагировать на адептов субкультуры «фурри»
Общество
В Гатчине завели дело после нападения со страйкбольной гранатой на фурри
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Анализы не подтвердили лихорадку Марбург у снятых с поезда в ГамбургеОбщество, 13:14
В Курске сообщили о падении обломков на улицы после работы ПВОПолитика, 13:01
ЦБ в 25 раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынкеФинансы, 13:00
Путин проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года»Общество, 12:59
Депутаты разошлись во мнениях относительно мер к родителям квадроберовОбщество, 12:52
Сборная России не нашла соперников после турнира с «самозваной» КолумбиейСпорт, 12:52
Принцип Майи Энджелоу: что расскажет другим ваш эмоциональный следPro, 12:50
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Курсы криптовалют продолжили спуск вслед за падением биткоина к $60 тыс.Крипто, 12:45
В метро в Москве проверили работу систем экстренного оповещенияГород, 12:44
ЦАХАЛ подтвердила убийство главы правительства ХАМАС в секторе ГазаПолитика, 12:42
Участника военной операции Аргамакова назначат сенатором от АлтаяОбщество, 12:40
Как за три месяца заработать на весь год — советы селлера и маркетплейсаPro, 12:21
В прокате «Особенности национальной больницы». Мы посмотрели и советуемLife, 12:20
Бивол и Бетербиев получат по $10 млн за чемпионский бойСпорт, 12:17