Депутаты разошлись во мнениях относительно мер к родителям квадроберов

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Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая не согласилась с мерами, предложенными другим депутатом Думы Сергеем Колуновым относительно родителей, поощряющих детей-квадроберов. О своей позиции она рассказала РБК.

Колунов предложил лишать родительских прав и привлекать к административной и уголовной ответственности тех, чьи дети стали увлекаться квадробикой. Так он отреагировал на видео, где жительница Омска выгуливала своего сына на поводке. Ребенок бегал на четвереньках, изображая собаку. Колунов потребовал запретить квадробику в России.

По словам Буцкой, это не первое такое предложение. Она отметила, что поиски того, как бороться с квадробикой на законодательном уровне, уже идут, но не с точки зрения наказания родителей.

«Потому что штраф в 500 руб., даже если мы его повысим до 5 тыс. руб., для семей в сложной жизненной ситуации, которые получают государственные пособия, — это точно будет минус еда в холодильнике, а поменяется ли что-то в мировоззрении родителей — еще вопрос», — отметила Буцкая. Она предложила зайти с ограничения доступа к информации.

«И каждый такой случай, когда мы видим какое-то нечеловеческое поведение родителей, когда он ведет ребенка на поводке, а рядом бежит собака, требует отдельного изучения, в том числе правоохранительных органов», — добавила депутат. По ее словам, стоит понять, откуда берутся эти ролики. «Совершенно не удивлюсь, если это окажется либо какая-нибудь игра, либо какие-нибудь съемки, либо это блогеры что-то там изображают», — отметила Буцкая.

«В таком виде, в котором об этом говорит депутат Колунов, в таком виде нет, не поддерживаю. Каждый такой случай требует отдельного разбирательства», — подчеркнула депутат. Она добавила, что поддержит обращение в прокуратуру по поводу этого видеоролика.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Люди во время занятий квадробикой используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны. Квадробика зародилась в Японии, но как субкультура развилась в США. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от семи до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.

В сентябре в Совете Федерации уже предлагали запретить молодежную субкультуру квадроберов. Представитель Ярославской области Наталия Косихина подчеркнула, что такие субкультуры «не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать».