Захарова назвала историю про Иванушку и копытце сказкой про квадроберов

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Детям, увлеченным квадробингом, может не хватать любви и заботы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, сравнив это течение с известной сказкой о сестрице Аленушке и братце Иванушке.

«Мне кажется, что сказки про то, что «не пей из лужицы, в козленочка превратишься», обозначали эту проблему и в предыдущие годы тоже», — сказала Захарова.

Она добавила, что это увлечение может быть связано с отсутствием необходимого ребенку внимания. «Может быть, таким образом он пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь», — предположила дипломат.

Квадробика, или квадробинг, — это неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют поведение и движения животных. Часто во время квадробинга люди надевают маски и хвосты, чтобы еще больше вжиться в роль животного. Квадробинг зародился в Японии, однако как субкультура стала популярна в США во многом благодаря TikTok. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от семи до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.

В начале октября в Госдуме заявили, что начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». По мнению депутата Яны Лантратовой, это движение «не так безобидно, как кажется на первый взгляд».

Кроме нее квадробинг предлагала запретить представитель Ярославской области в Совете Федерации Наталия Косихина. Она считает, что подростки во время подражаний могут наброситься на окружающих и покусать их.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает обсуждение этого вопроса «ерундой полной» и выразил надежду, что президент Владимир Путин не знает о квадроберах.