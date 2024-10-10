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Песков заявил об отсутствии интереса в Кремле к теме квадроберов

Песков: Кремль держит тему квадроберов за пределами своей повестки дня
Фото: Белкин Алексей / news.ru / Global Look Press
Фото: Белкин Алексей / news.ru / Global Look Press

Кремль не вмешивается в дискуссию о квадроберах, этой темы нет в повестке дня президента и его администрации. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Знаете, мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, что в Кремле думают по поводу движения квадроберов и поддерживают ли его запрет.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Люди во время занятий квадробикой используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны.

Квадробика зародилась в Японии, но как субкультура развилась в США. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от семи до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.

В сентябре 2023 года представитель Ярославской области в Совете Федерации Наталия Косихина предложила запретить субкультуры квадроберов.

В Госдуме обсуждается предложение лишать родительских прав и привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, чьи дети стали увлекаться квадробикой.

Песков 9 октября 2024 года, отвечая на вопрос журналистов, назвал квадробинг «полной ерундой». Он также выразил надежду, что президент Владимир Путин не знает о квадроберах.

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