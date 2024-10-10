Песков заявил об отсутствии интереса в Кремле к теме квадроберов
Кремль не вмешивается в дискуссию о квадроберах, этой темы нет в повестке дня президента и его администрации. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Знаете, мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки», — сказал он.
Так Песков ответил на вопрос, что в Кремле думают по поводу движения квадроберов и поддерживают ли его запрет.
Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Люди во время занятий квадробикой используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны.
Квадробика зародилась в Японии, но как субкультура развилась в США. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от семи до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.
В сентябре 2023 года представитель Ярославской области в Совете Федерации Наталия Косихина предложила запретить субкультуры квадроберов.
В Госдуме обсуждается предложение лишать родительских прав и привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, чьи дети стали увлекаться квадробикой.
Песков 9 октября 2024 года, отвечая на вопрос журналистов, назвал квадробинг «полной ерундой». Он также выразил надежду, что президент Владимир Путин не знает о квадроберах.
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Иранская компания планирует начать сборку авто в России
Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%
Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали
Глава Gotbit задержан в Португалии
Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов