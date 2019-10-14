ЕС продлил санкции против главы военной разведки, Петрова и Боширова

Совет Европейского союза продлил на год срок действия санкций, введенных в начале 2019 года за применение химического оружия

Совет Европейского союза принял решение о продлении до 16 октября 2020 года режима санкций, введенных в начале 2019 года за применение химического оружия. В соответствии с принятым в январе решением, ограничения, предусматривающие запрет на поездки в ЕС и заморозку активов, действуют в отношении девяти человек — пятерых сирийцев и четверых россиян.

Среди последних значатся руководитель Главного управления Генштаба России (в санкционном списке его называют старой аббревиатурой — ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Двух последних власти ЕС считают офицерами ГРУ, причастными к организации покушения на бывшего сотрудника спецслужбы Сергея Скрипаля и действовавшими под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.

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