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Прокурор попросил приговорить Митволя к 4 годам 9 месяцам колонии

Обвинение попросило для экс-префекта САО Митволя 4 года и 9 месяцев колонии
Олег Митволь признал вину по делу, связанному с хищением 975 млн руб., выделенных на строительство метро в Красноярске. Ранее он заключил досудебное соглашение со следствием
Олег Митволь во время заседания в Железнодорожном&nbsp;суде&nbsp;Красноярска
Олег Митволь во время заседания в Железнодорожном суде Красноярска (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Обвинение попросило приговорить бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы, передает корреспондент NGS из Железнодорожного суда Красноярска.

Митволя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения 975 млн руб. при строительстве метро (ч. 4 ст. 159 УК). Помимо лишения свободы, прокурор попросил взыскать с обвиняемого 772 млн. руб. и сохранить арест его имущества.

Митволь признал ущерб в полном объеме. Он попросил вернуть ему телефон и кредитную карточку «Россельхозбанка», а также пожаловался на проблемы со здоровьем, которые возникли за год пребывания в СИЗО. По словам Митволя, у него появилась 7-см опухоль и гипертония, ухудшилось зрение.

В краевой прокуратуре «Интерфаксу» сообщили, что он заключил досудебное соглашение со следствием, в рамках которого дал показания против экс-руководителей регионального правительства, а также по просил защиту для семьи.

Бывшего замглавы Росприроднадзора задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково и отправили в Красноярск, где поместили в СИЗО. Через полгода после заключения его на какое-то время отправили в тюремную больницу, а в начале лета изменили меру пресечения на домашний арест.

Митволь — председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (Красноярский ТИСИЗ). По версии следствия, компания Митволя получила деньги за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. В рамках уголовного дела также был арестован бывший руководитель краевого транспортного управления, экс-министр транспорта региона Константин Димитров. 8 сентября бывшего чиновника приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Проект строительства метрополитена в Красноярске существует с конца 1980-х годов. В начале 1990-х его реализацию приостановили, однако в 1995-м строительство все же началось. В 2011 году проект снова остановили и стройку законсервировали. В 2019 году начались инженерно-технические изыскания и проработка проектной документации. В мае 2023-го в городе начали строить легкое метро.

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Яна Ломакина, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олег Митволь уголовное дело Росприроднадзор Красноярский край Метро
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