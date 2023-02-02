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Олега Митволя госпитализировали в тюремную больницу

Жена Олега Митволя: экс-замруководителя Росприроднадзора госпитализировали в больницу
Олег Митволь
Олег Митволь (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь, которого в июне 2022 года задержали по делу о мошенничестве, был госпитализирован в тюремную больницу. Об этом РБК сообщила его жена Людмила.

«[Госпитализация понадобилась], потому что где-то три недели назад к нему в камеру подсаживали двух гриппозных больных, после этого он заболел, о чем я узнала в понедельник. Во вторник, 24 января, ему продлили меру пресечения — больному. Уже в пятый раз ему продлевают меру пресечения. После этого ему ухудшили условия содержания больному, то есть его переселили в камеру без унитаза, с ледяной водой», — сообщила она РБК.

По ее словам, в течение двух недель у супругов не было возможности передать друг другу письма, поэтому родственники не знали о состоянии здоровья Митволя. «Во вторник я узнала, что он очень сильно болен, у него две недели температура, ему не оказывалась никакая медицинская помощь. Сейчас он в тяжелом состоянии. Я еще не знаю диагноза, но в настоящий момент ему хотя бы оказывают медицинскую помощь», — заявила Людмила Митволь.

РБК обратился за комментарием к адвокату Евгению Корчаго, который представляет интересы Митволя.

10 июня 2022 года центральный суд Красноярска отправил Олега Митволя под арест. Его задержали в аэропорту Внуково, источник РБК говорил, что он попытался улететь в Дубай, но после его помощница уточнила, что экс-чиновник направлялся на отдых в Турцию. После его отправили в Красноярск, где, по версии следствия, было совершенно преступление.

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Экс-замруководителя Росприроднадзора подозревают в хищении 975,2 млн руб. при строительстве метро в Красноярске. По версии следствия, компания Митволя получила деньги за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. Уголовное дело было возбуждено в мае 2022 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), сообщал источник, знакомый с его материалами. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

24 января красноярский суд в очередней раз продлил Митволю меру пресечения в виде заключения под стражу — до 24 марта, сообщал ТАСС.

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новости Олег Митволь мошенничество Красноярск
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