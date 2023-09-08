Красноярского экс-министра приговорили к сроку по делу о стройке метро

Красноярскому экс-министру транспорта дали три года по делу о стройке метро

Экс-чиновник в рамках работ по проектированию метро в Красноярске поручил подписать акт принятия работ, которые не были выполнены, исполнитель — «КрасноярскТИСИЗ» — получил оплату. Глава совета директоров фирмы Митволь арестован

Константин Димитров (Фото: krskstate.ru)

В Красноярске бывшего министра транспорта края Константина Димитрова приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы по делу, связанному со строительством метро в городе. О решении Центрального районного суда города сообщила пресс-служба красноярских судов.

Димитрова обвинили по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Помимо срока, который он будет отбывать в колонии общего режима, ему на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с госслужбой.

Адвокат Ольга Тубольцева, которая указана в качестве защиты в карточке суда, отказалась от общения с РБК.

Как пишет местный портал NGS24.ru, Димитров курировал работы, связанные с госконтрактом на корректировку старого проекта метро в городе. В 2019 году краевое транспортное управление (КТУ) заключило договор с АО «КрасноярскТИСИЗ» почти на 1 млрд руб., работы не выполнили в срок, но Димитров поручил принять их и подписать акт на сумму более 742 млн руб. В июне этого года бывший чиновник полностью признал вину и заключил с прокурором досудебное соглашение, указывает портал.

Проект строительства метрополитена в Красноярске существует еще с конца 1980-х годов. В начале 1990-х его реализацию приостановили, однако в 1995-м строительство все же началось. В 2011 году проект снова остановили и стройку законсервировали. В 2019 году начались инженерно-технические изыскания и проработка проектной документации. В мае 2023-го в городе начали строить легкое метро.

Тогда еще министра Димитрова задержали в июле прошлого года по делу бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Он был арестован тем же красноярским судом в июне. Против Митволя выдвинули обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за хищения 975 млн руб. при строительстве метро. Речь в деле также шла о контракте между КТУ и «КрасноярскТИСИЗ» — Митволь был председателем директоров организации. Компания получила по договору сумму, в хищении которой обвиняют Митволя.

По делу, связанному с этой стройкой, также был задержан бывший руководитель КТУ Константин Мандров.

NGS24.ru отмечает со ссылкой на источник, что «КрасноярскТИСИЗ» в сентябре попросила признать себя потерпевшей по делу Димитрова. Фирма утверждает, что сообщала властям о невозможности выполнить работы в срок, но их приняли в неисполненном виде.