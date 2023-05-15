В Красноярске начали строить первую ветку метротрамвая

Строители готовятся к возведению первой станции метротрамвая в Красноярске. Метро в городе строили с 1995 года, но в 2013-м проект полностью заморозили. Новый проект предусматривает появление «легкого метро»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске строители приступили к сооружению легкого метрополитена, говорится сообщении компании «Бамтоннельстрой-Мост».

«Будет возведено 17,2 км подземных сооружений скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта, включая перегонные тоннели, станционные комплексы и притоннельные сооружения. Всего будут построены три подземных и одна надземная станция», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщило издание «7-й канал Красноярск», строителям предстоит перенести тысячи метров электрокабеля и сетей связи, а также линии водопровода и канализации. На востоке города начнется возведение станции «Улица Шахтеров» и котлована для комплексов, которые проложат тоннели до станции «Карла Маркса».

Метро в Красноярске начали строить в 1990-х, всего было построено около 3 км туннелей, но работы из-за недостатка финансирования были заморожены к 2013 году, а все объекты законсервированы. Как писало издание NGS24 со ссылкой на министерство строительства края, поддержание этих объектов в безаварийном состоянии, в частности откачка воды, обходилась более 70 млн руб. ежегодно.

В новом проекте метротрамвая уже построенные тоннели задействованы не будут, уточнило издание.

Как пояснил в минувшем феврале вице-губернатор края Сергей Еремин, подземная часть сети метротрамвая будет неглубокого залегания, а завершение первой очереди планируется на 2026 год.

В том же месяце на заседании краевого заксобрания Еремин сообщил депутатам, что первоначальный проект метро претерпел изменения: было предложено «легкоеметро». Для него с 2025 по 2026 год планируется купить около 40 вагонов марки «Витязь». От тоннелей глубокого залегания откажутся, часть станций решили расположить на поверхности.

В мае 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство метрополитена в городах-миллионниках нецелесообразно. «Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», — сказал он на совещании с участием президента России Владимира Путина.

Глава государства спросил у вице-премьера о перспективах проекта строительства метро в Красноярске. «Я туда уже договорился отправить своих проектировщиков. <...> Мы найдем решение более дешевое, более оптимальное, — ответил Хуснуллин. — Мы же под землей каналы прорыли, их нельзя так бросать».

В июле 2021 года вице-премьер заявил, что начатые проекты по строительству метро в Челябинске и Красноярске будут завершены. «Мы нашли комбинированную схему. Мы решили строить не метро, потому что это дорого и нет такого потока, а все-таки трамвай, часть которого пройдет под землей», —описал он ситуацию в Челябинске.