Суд прекратил производство по делу против Асмус о дискредитации армии

Рассмотрение дела в суде прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Актриса сделала антивоенный пост в Instagram до того, как за подобные сообщения была введена административная ответственность

Кристина Асмус (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Тверской суд Москвы не стал штрафовать актрису Кристину Асмус по делу о дискредитации Вооруженных сил, производство прекратили в связи с отсутствием состава преступления, сообщил РБК адвокат актрисы Владимир Ляховский

«Решение вынесено, производство по делу прекращено, за отсутствием состава правонарушения», — сказал он.

6 сентября в Тверском суде прошло первое заседание по делу о дискредитации армии в отношении Кристины Асмус. Протокол на актрису составили после ее поста 24 февраля, в котором Асмус опубликовала черный квадрат и антивоенную подпись, сообщил на заседании адвокат Владимир Ляховский. Актриса в суд не пришла, ее интересы представлял адвокат.

Он ходатайствовал в суде о прекращении дела из-за отсутствия состава правонарушения. Адвокат отмечал, что административная ответственность за дискредитацию действий вооруженных сил была введена в марте, а пост Асмус в соцсетях был размещен в феврале, когда такой статьи еще не было в КоАп. Также Ляховский запросил в суде пересмотреть протокол из-за ошибок в документе и рассмотреть дело в закрытом режиме. Заседание закончилось решением судьи перенести процесс на 14 сентября в закрытом режиме.

О деле против актрисы стало известно 31 августа. Тогда в Тверском суде сообщили, что Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». 24 февраля Асмус опубликовала в соцсетях пост с черным квадратом и подписью «Страх и боль. Молю, остановите все это».

Ранее по делу о дискредитации армии суд оштрафовал актрису Татьяну Рудину на 50 тыс. руб. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП.

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По статье о дискредитации 16 августа Советский суд Уфы оштрафовал музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на 50 тыс. руб. Протокол на артиста составили 18 мая после концерта в Уфе, где Шевчук выступил с антивоенным обращением к зрителям.

В начале марта Владимир Путин подписал закон, который предусматривает уголовную и административную ответственность за фейки о действиях вооруженных сил и дискредитацию армии соответственно. Наказание по КоАП предусматривает штраф до 50 тыс. руб. (в случае призывов к несанкционированным акциями и беспорядкам — до 100 тыс. руб.), уголовная ответственность — штрафы до 1,5 млн руб. и лишение свободы сроком до 15 лет.