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На Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии

Кристина Асмус
Кристина Асмус (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол о дискредитации армии в отношении актрисы Кристины Асмус.

В базе данных суда есть карточка о деле по статье 20.3.3. Кодекса об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил» оформленном на Асмус К. И. Дело было зарегистрировано 25 августа.

По данным Star Hit, речь идет об актрисе Кристине Асмус. По данной статье ей грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

В пресс-службе Тверского суда РБК сообщили, что к ним «поступило дело в отношении Кристины Асмус о привлечении к административном ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ».

Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции», пояснили в суде.

Суд рассмотрит дело 6 сентября.

РБК также обратился за комментарием к актрисе и ее представителям.

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