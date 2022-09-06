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Суд оштрафовал актрису Татьяну Рудину по делу о дискредитации армии

Актрису обвиняли в «размещении публикации в социальной сети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции»
Татьяна Рудина
Татьяна Рудина (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Тверской суд Москвы оштрафовал заслуженную артистку России Татьяну Рудину по делу о дискредитации Вооруженных сил.

Как сообщили РБК в пресс-службе суда, Татьяна Рудина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.

О деле против Рудиной стало известно 1 сентября. Тогда в пресс-службе Тверского суда РБК сказали, что «в отношении Татьяны Рудольфовны поступил административный материал о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3». Дело связано с «размещением публикации в социальной сети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции», уточнили в суде.

Кристину Асмус обвинили в дискредитации армии из-за «черного квадрата»
Общество
Кристина Асмус

Татьяна Рудина — артистка Московского драматического театра им. Ермоловой, играла в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Дети солнца», сериалах «Журов» и «Таксистка».

Сегодня же Тверской суд рассматривал дело актрисы Кристины Асмус. Ее также обвиняют в дискредитации армии из-за поста в соцсетях. В день начала российской военной операции на Украине актриса опубликовала в Instagram (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) антивоенный пост. «Страх и боль. Молю, остановите все это», — написала Асмус. Суд перенес заседание по делу Асмус на 14 сентября.

В начале марта в России ввели административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий Вооруженных сил. Административная ответственность для граждан предусматривает штрафы до 50 тыс. руб. (в случае призывов к несанкционированным акциям и беспорядкам — до 100 тыс. руб.), уголовная ответственность — штрафы до 1,5 млн руб. и лишение свободы сроком до 15 лет.

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Тверской суд Москвы дискредитация армии Военная операция на Украине Татьяна Рудина
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