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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек — 307,9 тыс., сообщила ВОЗ. Больше всего новых заболевших (94,3 тыс.) оказалось в Индии, Россия по приросту заняла десятое место
Фото: Charles Platiau / Reuters
Фото: Charles Platiau / Reuters

Число заразившихся коронавирусом в мире за день выросло на 307,9 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных на ее сайте.

Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Прошлый максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда за день коронавирус выявили у 304,6 тыс. человек.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Индии — 94,3 тыс. человек. Следом за ней идут США и Бразилия с 45,5 тыс. и 43,7 тыс. новых заболевших. Четвертое место по приросту занимает Испания — 12,1 тыс., пятое — Аргентина с 11,5 тыс. случаев.

В России за сутки выявили 5,4 тыс. заразившихся. По суточному приросту она находится на десятом месте.

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Фото: Michael Loccisano / Getty Images

По данным ВОЗ, всего с начала пандемии в мире коронавирусом заразились 28,6 млн человек. Университет Джонса Хопкинса сообщает о 28,8 млн заболевших. По его данным, более четверти всех случаев COVID-19 приходится на США (6,5 млн), за ними следуют Индия (4,7 млн) и Бразилия (4,3 млн). В этой же тройке стран зарегистрировали и наибольшее число смертей от коронавируса: 193,9 тыс. — в США, 131,2 тыс. — в Бразилии, 78,5 тыс. — в Индии.

Россия по числу заразившихся находится на четвертом месте с более 1 млн инфицированных. По числу умерших от COVID-19 она занимает 12-ю строчку. С начала пандемии в стране скончались 18,5 тыс. человек с коронавирусом.

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Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, ВОЗ
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