ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек — 307,9 тыс., сообщила ВОЗ. Больше всего новых заболевших (94,3 тыс.) оказалось в Индии, Россия по приросту заняла десятое место

Фото: Charles Platiau / Reuters

Число заразившихся коронавирусом в мире за день выросло на 307,9 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных на ее сайте.

Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Прошлый максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда за день коронавирус выявили у 304,6 тыс. человек.

Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировали в Индии — 94,3 тыс. человек. Следом за ней идут США и Бразилия с 45,5 тыс. и 43,7 тыс. новых заболевших. Четвертое место по приросту занимает Испания — 12,1 тыс., пятое — Аргентина с 11,5 тыс. случаев.

В России за сутки выявили 5,4 тыс. заразившихся. По суточному приросту она находится на десятом месте.