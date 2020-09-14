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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками

В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заразившихся коронавирусом. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, небольшой рост заболеваемости связан с тем, что жители возвращаются после отдыха
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В ряде российских регионов наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусом, который связан с возвращением людей из отпусков. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1».

В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших.

«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал министр (цитата по ТАСС).

По его словам, в российских больницах остаются чуть более 90 тыс. пациентов с коронавирусом. В то же время медики научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале пандемии, отметил Мурашко.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Вернуться к «нормальной, спокойной жизни» можно будет после изобретения вакцины от коронавируса, говорил в середине мая Мурашко. Первый такой препарат в России зарегистрировали 11 августа. Вакцину, получившую название «Гам-Ковид-Вак» («Sputnik V»), разработал московский Центр им. Гамалеи. Сейчас она проходит третий, финальный этап испытаний, в котором будут участвовать около 40 тыс. добровольцев. Исследования проводятся в Москве и области, также первые партии препарата отправили во все другие российские регионы, чтобы отработать логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации жителей из групп риска, сообщил Минздрав.

Разработкой еще одной вакцины — «ЭпиВакКорона» — занимается вирусологический центр «Вектор», расположенный под Новосибирском. Испытания препарата на добровольцах начались 27 июля, пока у добровольцев побочные эффекты не проявились, сообщил Роспотребнадзор. Эта вакцина не содержит живой вирус и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, отметили в ведомстве.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Михаил Мурашко
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