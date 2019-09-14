Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
В ПФР назвали причины для уменьшения пенсии россиян Общество, 15:12 СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино Общество, 15:08 Хантсман сообщил о встрече США и России по увеличению числа дипломатов Политика, 14:59 Сборная США заняла седьмое место на чемпионате мира по баскетболу Спорт, 14:42 Продюсер «Ласкового мая» сообщил о состоянии Заворотнюк Общество, 14:34 Подозреваемого в применении газа против росгвардейца в Улан-Удэ задержали Общество, 14:33 Алексей Калицев — о марке Genesis и новой концепции владения автомобилем РБК и Genesis, 14:10 В РПЦ сообщили детали подготовки Собчак и Богомолова к венчанию Общество, 13:58 Определились соперники сборной России по пляжному футболу на ЧМ Спорт, 13:50 Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на заводы Saudi Aramco Общество, 13:45 Российская теннисистка проиграла в полуфинале турнира в Японии Спорт, 13:33 «Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины Бизнес, 13:15 Российская фигуристка вошла в Книгу рекордов Гиннесса с двумя четверными Спорт, 13:05 В Югре «Метеор» сел на мель Общество, 13:02
Общество ,  
0 
Подозреваемого в применении газа против росгвардейца в Улан-Удэ задержали
По данным правоохранительных органов, 29-летний местный житель распылил в лицо сотруднику Росгвардии аэрозоль из газового баллончика. Возбуждено уголовное дело о насилии против представителя власти
Несогласованный митинг в Улан-Удэ (Фото: Андрей Огородник / ТАСС)

Вечером в пятницу, 13 сентября, полицейские задержали 29-летнего жителя Улан-Удэ, который якобы распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии. Об этом сообщается на сайте МВД Бурятии.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), об этом Следственный комитет сообщил 12 сентября. По данным ведомства, в этот день участники несогласованного митинга, находясь в автобусе (демонстранты использовали его для ночевок) на территории пешеходной зоны площади Советов, отказались выполнять требования полицейских и покидать его. Кроме того, один из протестующих применил против сотрудника Росгвардии газовый баллончик, из-за чего тот получил ожог роговицы газа. «Новая газета» утверждает, что росгвардейцы в свою очередь кинули в автобус дымовую шашку, чтобы вывести оттуда людей. Впоследствии полиция отчиталась о задержании 17 человек, которые находились в автобусе.

Общество
Администрация Улан-Удэ сообщила о получении письма с угрозами

После единого дня голосования 8 сентября в Улан-Удэ начался стихийный митинг на площади Советов. Изначально выходить на улицы призывал местный блогер Дмитрий Баиров, который выступал в поддержку шамана Александра Габышева. Последний пешком пошел в Москву, чтобы «изгнать» президента Владимира Путина; двух его соратников задержали. Затем к Баирову присоединились другие демонстранты, включая недовольных итогами выборов мэра сторонников коммунистов (кандидат КПРФ занял второе место).

12 сентября полицейские призывали разойтись участников стихийного несанкционированного митинга, суд признал Багирова организатором акции и арестовал его на пять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). В тот же день администрация Улан-Удэ сообщила, что получила письма с угрозами и требованиями провести перевыборы, а также освободить задержанных.

Автор: Артём Губенко
Теги: Улан-Удэ, уголовное дело, задержание
Материалы по теме
В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ
Общество
Глава Бурятии попросил протестующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter