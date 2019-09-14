Подозреваемого в применении газа против росгвардейца в Улан-Удэ задержали

По данным правоохранительных органов, 29-летний местный житель распылил в лицо сотруднику Росгвардии аэрозоль из газового баллончика. Возбуждено уголовное дело о насилии против представителя власти

Несогласованный митинг в Улан-Удэ (Фото: Андрей Огородник / ТАСС)

Вечером в пятницу, 13 сентября, полицейские задержали 29-летнего жителя Улан-Удэ, который якобы распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо сотруднику Росгвардии. Об этом сообщается на сайте МВД Бурятии.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), об этом Следственный комитет сообщил 12 сентября. По данным ведомства, в этот день участники несогласованного митинга, находясь в автобусе (демонстранты использовали его для ночевок) на территории пешеходной зоны площади Советов, отказались выполнять требования полицейских и покидать его. Кроме того, один из протестующих применил против сотрудника Росгвардии газовый баллончик, из-за чего тот получил ожог роговицы газа. «Новая газета» утверждает, что росгвардейцы в свою очередь кинули в автобус дымовую шашку, чтобы вывести оттуда людей. Впоследствии полиция отчиталась о задержании 17 человек, которые находились в автобусе.

После единого дня голосования 8 сентября в Улан-Удэ начался стихийный митинг на площади Советов. Изначально выходить на улицы призывал местный блогер Дмитрий Баиров, который выступал в поддержку шамана Александра Габышева. Последний пешком пошел в Москву, чтобы «изгнать» президента Владимира Путина; двух его соратников задержали. Затем к Баирову присоединились другие демонстранты, включая недовольных итогами выборов мэра сторонников коммунистов (кандидат КПРФ занял второе место).

12 сентября полицейские призывали разойтись участников стихийного несанкционированного митинга, суд признал Багирова организатором акции и арестовал его на пять суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). В тот же день администрация Улан-Удэ сообщила, что получила письма с угрозами и требованиями провести перевыборы, а также освободить задержанных.