Администрация Улан-Удэ сообщила о получении письма с угрозами

Неизвестные заявили о закладке радиоуправляемых устройств в общественных местах города, требуют освободить задержанных ранее активистов и провести перевыборы

Два дня назад интернет-приемную администрации города Улан-Удэ поступило письмо с угрозами. Сообщение об этом размещено на официальной странице администрации.

В письме говорилось о закладке в общественных местах города — на вокзале, в колледжах, детсадах, вузах и на других объектах — неких радиоуправляемых устройств. Эти устройства составители письма назвали «сюрпризами», отмечает администрация.

Кроме того, авторы письма, «называющие себя активистами», предъявили требование провести перевыборы, а также освободить задержанных в ходе несанкционированного митинга на площади Советов 9 сентября. К требованию освободить активистов установлена дата 12 сентября, уточнил начальник Управления общественной безопасности городской администрации Михаил Слепнёв.

Обращение, поступившее в интернет-приемную мэрии города, было подписано именем реального человека, однако при проверке выяснилось, что этого письма он не посылал, сообщила мэрия. Информация о закладке «взрывоопасных устройств» также не подтверждается.

В Улан-Удэ после выборов 8 сентября начался несанкционированный митинг, участники которого требовали пересмотреть итоги выборов мэра города. На них победил Игорь Шутенков (52,5%), выдвигавшийся при поддержке «Единой России». Действующий иркутский сенатор Вячеслав Мархаев от КПРФ набрал 36,6%. Еще одно требование протестующих касалось освобождения соратников якутского шамана Александра Габышева, который пошел в Москву «изгонять Путина».

Часть активистов задержали при разгоне митинга. Задержаны были, в частности, организаторы несанкционированного митинга Дмитрий Баиров и депутат Народного Хурала Бурятии, коммунист Баир Цыренов. Баирова арестовали на пять суток за нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) и на пять суток за неповиновение сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), а также вменили штраф в размере 15 тыс. руб. за нарушение порядка проведения митинга. Цыренова также оштрафовали на 15 тыс. руб.

В ночь на 12 сентября были задержаны еще 17 активистов, которые намеревались ночевать в автобусе на площади Советов.