СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ

СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ

По данным ведомства, один из участников митинга против итогов выборов мэра города распылил аэрозоль в лицо сотруднику Росгвардии

В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, 12 сентября один из демонстрантов распылил газ из баллончика в лицо сотрудника Росгвардии, в результате чего тот получил ожог роговицы глаза.

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