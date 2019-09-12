Общество , 12 сен, 17:07
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СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
По данным ведомства, один из участников митинга против итогов выборов мэра города распылил аэрозоль в лицо сотруднику Росгвардии
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике.
По данным ведомства, 12 сентября один из демонстрантов распылил газ из баллончика в лицо сотрудника Росгвардии, в результате чего тот получил ожог роговицы глаза.
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