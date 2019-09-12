В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ

В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ

Сотрудники полиции и Росгвардии в ночь на четверг задержали 17 человек, которые находились в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

В полиции утверждают, что автобус был припаркован в пешеходной зоне и прибывшие на место инспекторы ДПС «предупредили о необходимости» выйти из машины. «Однако граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

После этого находившихся в автобусе задержали, а транспорт доставили на штрафстоянку. После того как личности задержанных установят, их опросят и отпустят, заявили в полиции. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили правоохранители.

Одновременно в ГУ МВД предупредили, что с 00:00 12 сентября до 24:00 15 сентября в районе площади Советов будет ограничено движение личного транспорта. Такие меры полиция объяснила подготовкой к празднованию 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.