Верховный суд Греции одобрил экстрадицию Александра Винника в Россию

Суд в Греции опубликовал свое решение об экстрадиции россиянина Александра Винника в Россию. Генпрокуратура обвиняет его в махинациях на 750 млн руб., выдачи Винника добивались также США и Франция

Александр Винник (Фото: Nicolas Economou / Zuma / ТАСС)

Верховный суд Греции официально опубликовал решение об одобрении на экстрадицию Александра Винника в Россию, сообщил РБК адвокат Винника Тимофей Мусатов.

«Суд состоялся ранее, сегодня лишь публично было опубликовано решение. Следующее решение — это решение политическое о выдаче Винника в одну из стран. Следующее судебное заседание планируется по запросу Франции. Существует два решения [об экстрадиции Винника] — в Россию и в США равноценные. Принятие решения об [окончательной] выдаче, скорее всего, не будет принято, потому что греческая сторона ожидает еще получения решения по Франции», — рассказал Мусатов.

Винник был задержан полицией Греции в июле 2017 года по запросу Вашингтона. Министерство юстиции США обвинило россиянина в отмывании денег и махинациях с биткоинами на сумму более $4 млрд. Следствие считает, что Винник похитил средства после кибератаки на японскую криптовалютную биржу Mt. Gox в 2014 году. Тогда хакеры похитили 850 тыс. биткоинов, из них 306 тыс. перевели на электронные кошельки, связанные с криптовалютной биржей BTC-e, которую, как считают в США, Винник использовал для отмывания денег.

Москва также расследует дело против Винника, российские власти обвиняют его в мошенничестве в особо крупном размере. В мае стало известно, что мужчина признался российским правоохранителям в похищении 750 млн руб. Тогда источник РБК сообщал, что Винник сам написал заявление в Генпрокуратуру России и рассказал о кибермошенничестве.

В июне Останкинский суд Москвы заочно арестовал Винника. Тогда же Франция объявила россиянина в розыск, в Париже заподозрили Вининка в фальшивомонетничестве и вымогательстве. По словам Винника, таким образом США пытались добиться его экстрадиции в США. В конце июля греческий суд удовлетворил запрос Генпрокуратуры об экстрадиции мужчины в Россию.