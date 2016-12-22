Франция потребовала выдачи арестованного в Греции Александра Винника

Франция объявила в розыск основателя биржи BTC-e Александра Винника, находящегося в тюрьме в Афинах. Об этом РБК сообщил его адвокат Тимофей Мусатов. Ранее требования об экстрадиции Винника были предъявлены со стороны России и США.

«Сегодня утром прокурор предъявил Александру Виннику требования Франции о его выдачи. Считается, что граждане Франции пострадали от действий биржи BTC-e. Прокурор требует его присутствия на территории Франции для установления его связи с биржей BTC-e», — пояснил он.

По словам Мусатова, обвинения Франции совмещены с обвинением в отмывании денежных средств и в усеченной форме повторяют обвинения США.

«Сегодня Александр отказался добровольно быть экстрадированным во Францию, поэтому состоится судебное заседание, на котором суд будет решать этот вопрос», — пояснил он.

В конце июля 2017 года Винник был задержан греческими правоохранительными органами на пляже на полуострове Халкидики. Из обвинительного заключения суда Северного округа Калифорнии следует, что Винник является собственником нелегальной криптобиржи BTC-e, общий оборот которой составлял от $4 млрд до $9 млрд. Также утверждается, что Винник участвовал в выводе 530 тыс. похищенных биткоинов.

Через несколько недель районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Винника. Генпрокуратура направила запрос Греции об экстрадиции. На территории России в его отношении изначально было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

В течение сентября-декабря совет судей города Салоники и Верховный суд Греции удовлетворили запросы обеих сторон на экстрадицию Винника. Окончательное решение по экстрадиции принимается министром юстиции Греции. По состоянию на 27 июня окончательное решение еще не принято — Винник находится в тюрьме в Греции.

В мае Винник направил письмо в Генпрокуратуру и МВД. В нем он признался в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. Также он сообщил, что имел доступ к криптобирже BTC-e и занимался отмыванием денежных средств в особо крупном размере

8 июня МВД возбудило еще одно уголовное дело против Винника. Останкинский районный суд Москвы заочно принял решение о его аресте.