Винник заподозрил США в намерении добиться его экстрадиции через Францию

Россиянин Александр Винник считает, что американцы пытаются добиться его экстрадиции в США через Францию. Об этом он заявил в интервью «Известиям».
«Французы напрямую пишут: «Америка считает вас причастным к деятельности биржи BTC-e, мы хотим вас допросить». Нет никакого уголовного дела — на самом деле они хотят выдать меня США», — сказал Винник.
По словам россиянина, США намерены добиться его экстрадиции при помощи французских властей, поскольку «выдать человека европейской стране, такой как Франция, проще, чем неевропейской».
Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Вашингтона, который обвинил его в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. В России против Винника также завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В конце июня Париж потребовал выдачи россиянина: во Франции его подозревают в вымогательстве криптовалюты и фальшивомонетничестве. Суд Греции 13 июля постановил экстрадировать Винника во Францию в ускоренном режиме.
В российском МИДе заявили, что действия греческой стороны совершены под давлением извне и «вопреки существующей нормативной базе нашего сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам». В министерстве добавили, что Греция проигнорировала запрос Генпрокуратуры России о выдаче Винника.