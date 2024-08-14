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Война санкций ,  
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Фрегат «Штандарт» не пустили во французский порт на фестиваль

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Война санкций
В коммуне Гранвиль в Нормандии фрегат должен был принять участие в морском фестивале, однако его не пустили в одноименный порт

Префектура французского департамента Манш не пустила российский фрегат «Штандарт» в порт города Гранвиль, где он должен был принять участие в фестивале парусных судов. Об этом сообщает La Manche Libre со ссылкой на коммюнике.

«Вследствие решения префектуры все мероприятия с участием корабля, предусмотренные в рамках фестиваля, отменены», — сказано в документе.

Префектура и ранее поясняла, что фрегат не сможет зайти в порт, 14 августа было принято окончательное решение.

В документе отмечается, что «копии исторических судов вошли в запрет на заход в порты стран-членов Евросоюза для кораблей, плавающих или плававших под российским флагом до 24 февраля 2022 года».

«Штандарт» ходит под флагом Островов Кука, однако, согласно этому тезису, не может зайти в порт Гранвиля. ЕС запретил заход судов под российскими флагами в свои порты в апреле 2022 года. На смену фрегатом флага обратили внимание проукраинские активисты AGA Ucraina, которые объяснили ее «мошенничеством» и «попыткой избежать санкций».

Фрегату «Штандарт» разрешили зайти в Ла-Рошель
Политика

«Штандарт» — копия российского исторического фрегата времен Петра I, построенная в 1999 году компанией «Проект Штандарт». В коммуне Гранвиль в Нормандии он должен был принять участие в морском фестивале «Рабочие паруса» (Voiles de travail), который пройдет 21–25 августа. Фрегат участвовал в нем и раньше, по словам его капитана Владимира Мартуся, судно должно было стать одним из главных экспонатов.

Корабль прибыл в ЕС месяцем ранее, однако 23 июля его не пустили во французские порты, на следующий день — в испанские. К концу июля у экипажа стала заканчиваться провизия, в результате Испания разрешила российскому фрегату зайти в порт. Позднее ему также разрешили зайти во французский порт Ла-Рошель для пополнения припасов.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
фрегат запрет санкции Франция корабль фестиваль
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