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Война санкций ,  
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Фрегат «Штандарт» не пропустят в французский порт из-за санкций ЕС

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Война санкций
Капитан фрегата ранее сообщил, что фрегат намерен принять участие в морском фестивале в Нормандии. В конце июля корабль не пускали в европейские порты, в итоге ему все же разрешили войти в порт Испании
Фрегат &laquo;Штандарт&raquo;
Фрегат «Штандарт» (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Российский парусный фрегат «Штандарт» не сможет зайти в порт Гранвиля на западе Нормандии из-за санкций ЕС, сообщили в пресс-службе префектуры департамента Манш агентству «РИА Новости». Он также не может зайти в любой другой европейский порт.

«Согласно европейским решениям, «Штандарт» не может заходить в европейские порты», — ответили там на вопрос, сможет ли фрегат пришвартоваться в порту города Гранвиля.

РБК направил запрос в департамент Манш, обратился за комментарием к капитану фрегата «Штандарт» Владимиру Мартусю.

Испания разрешила фрегату «Штандарт» зайти в порт
Общество
Фото:Владимир Мартусь для РБК

Мартусь ранее сообщил, что фрегат намерен принять участие в морском фестивале «Рабочие паруса» (Voiles de travail), который пройдет 21–25 августа в коммуне Гранвиль в Нормандии. По словам капитана, российский фрегат, который участвовал в нем и раньше, должен стать одним из главных экспонатов. Вопрос применения европейских санкций находится в ведении префекта, подчеркивал Мартусь.

Префектура французского департамента Финистер запретила фрегату вход в порты после того, как в антироссийские санкции была добавлена формулировка о «копиях исторических судов», которым является фрегат. Судну помешали участвовать в фестивале парусных судов в Бресте и не дали зайти в порт для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца.

С апреля 2022 года в порты ЕС запрещен заход судов под российским флагом, однако «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. Корабль прибыл в ЕС для участия в фестивале, но 23 июля его не пустили во французские порты, на следующий день — в испанские. К концу июля у экипажа стала заканчиваться провизия, в результате Испания разрешила российскому фрегату зайти в порт.

Фрегат «Штандарт» — это точная копия боевого корабля, который был построен царем Петром I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Современная версия была построена в 1999 году как учебный парусник. Он неоднократно участвовал в морских праздниках в европейских портах.

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Маргарита Овсянникова
фрегат санкции Россия «Штандарт» Франция
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