Украинские активисты потребовали не пускать фрегат «Штандарт» в Испанию

С 2022 года порты ЕС запретили заход судов под российским флагом, однако «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. Активисты AGA Ucraina назвали смену флага «мошенничеством» и попросили не пускать его в европейские порты

Фрегат «Штандарт» (Фото: Иван Секретарев / РИА Новости)

Проукраинские активисты общественной организации AGA Ucraina (Галицкая ассоциация помощи Украине) обратились в письменной форме к Морскому капитанству испанского Виго с просьбой «запретить заход, стоянку и остановку судна «Штандарт» в порту этого города и любом другом порту побережья Испании, передает портал Outon

Прибытие российского исторического фрегата в Виго запланировано на 24 июля. Там судно должно было принять участие в фестивале Iacobus Maris Route.

Ранее 11 июля «Штандарт», также после жалоб проукраинских активистов, отказались пускать во французский порт Брест. «За судном эффективно следят с помощью плавсредств в этом районе. Ему [«Штандарту»] запрещен вход в гавань Бреста и бухту Дуарнене под страхом подвергнуться санкциям», — сообщили тогда в морской префектуре.

Как отмечает Outon, с апреля 2022 года порты Евросоюза запретили заход судов под российским флагом, однако «Штандарт» теперь ходит под флагом Островов Кука. На это обратили внимание проукраинские активисты AGA Ucraina, которые объяснили смену флага «мошенничеством» и «попыткой избежать санкций».

«Штандарт» — копия российского исторического фрегата времен Петра I, построенная в 1999 году компанией «Проект Штандарт». «На морских праздниках в европейских портах «Штандарт» неизменно становится центром всеобщего внимания. А его экипаж ждут праздники, концерты, прогулки по улицам новых городов, общение с единомышленниками из разных стран», — говорится в описании корабля на сайте компании.

Как сообщил «РИА Новости» капитан «Штандарта» Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас же трехмачтовый парусный корабль стоит на якоре в 500 м от французского атлантического побережья без права зайти в порт. На борту — многонациональная команда из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля.

Россия осуждает западные санкции и считает их незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что страны, которые стремятся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе.