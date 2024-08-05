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Война санкций ,  
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Фрегату «Штандарт» разрешили зайти в Ла-Рошель

Сюжет
Война санкций
Стоянка в Ла-Рошели займет до двух суток. Вопрос о возможности или невозможности захода на следующий фестиваль пока не решен. Ранее в префектуре департамента Манш говорили, что корабль не может зайти в порт Гранвиля из-за санкций

Фрегату «Штандарт» разрешили зайти в Ла-Рошель
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Российскому парусному фрегату «Штандарт» разрешили зайти во французский порт Ла-Рошель для пополнения припасов, сообщил РБК капитан корабля Владимир Мартусь.

«Штандарту» разрешают зайти в порт Ла-Рошель для пополнения запасов. Регион Приморская Шаранта известен своим морским «характером» и позитивным отношением ко всему морскому», — заявил он. Ла-Рошель является административным центром этого региона.

По словам капитана, стоянка займет 1–2 суток. Вопрос о возможности или невозможности захода на следующий фестиваль пока не решен. Сейчас фрегат собирается встать на якорь рядом с Фортом Бойяр.

Фрегат «Штандарт» не пропустят во французский порт из-за санкций ЕС
Политика
Фрегат &laquo;Штандарт&raquo;

«Мы приветствуем Форт Бойяр и парусник Le France. Парусник «Штандарт» перешел через Бискайский залив, была спокойная погода, поэтому наш маленький коллектив в 12 человек справился. Сейчас мы собираемся встать на якорь рядом со знаменитым фортом Бойяр и завтра мы должны зайти в порт Ла-Рошель, чтобы пополнить запасы и двинуться дальше на север», — сказал Мартусь.

Чуть ранее в префектуре департамента Манш сообщили, что «Штандарт» не сможет зайти в порт Гранвиля на западе Нормандии из-за санкций ЕС. Капитан корабля говорил, что фрегат намерен принять участие в морском фестивале «Рабочие паруса» (Voiles de travail). Мероприятие пройдет 21–25 августа в коммуне Гранвиль. С апреля 2022 года заход судов под российским флагом в порты ЕС запрещен, однако «Штандарт» сейчас ходит под флагом Островов Кука.

Фрегат «Штандарт» является точной копией боевого корабля, который был построен по указу царя Петра I в 1703 году для обороны Санкт-Петербурга. Он принимал участие в Северной войне.

Современная версия была построена в 1999 году как учебный парусник. Он неоднократно участвовал в морских праздниках в европейских портах. Водоизмещение современного корабля составляет 220 т, длина — 34,5 м, ширина — 6,9 м.

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Елена Степанова Елена Степанова, Георгий Смирнов
Россия Франция санкции «Штандарт»
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